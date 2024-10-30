立院考察港務大樓中捷藍線共構 盼帶動海線繁榮

民進黨籍立委蔡其昌今天表示，爭取港務大樓新建工程與台中捷運藍線B1站共同開發，興建智慧型辦公大樓，打造海線新地標，提供廠商辦公空間，還能增加捷運的運量，帶動海線繁榮。

立法院交通委員會今天考察台中地區交通建設，到台中港務分公司視察台中捷運藍線B1站與港務公司共同開發辦理情形。民進黨籍立委蔡其昌、何欣純，民眾黨籍立委麥玉珍，交通部長陳世凱等人出席。

蔡其昌表示，台中港持續發展，有風力發電運維基地的進駐，加工出口區、許多外商投資等，因港務大樓年代已久，他爭取興建智慧型辦公大樓，除打造海線新地標，配合捷運藍線共構，可提供廠商辦公空間，未來能增加捷運運量，帶動海線發展。

交通部長陳世凱回應，交通部支持台中港港務大樓改建案，評估整體台中港未來發展。

蔡其昌提到，他爭取中央補助台中捷運橘線延伸清水的可行性評估經費，市府只要發包評估，未來施工時，捷運橘線以及橘線的延伸段可一併施工，對海線發展、捷運橘線使用率有很大幫助。

交通委員會也考察台中國際機場的航線規劃，蔡其昌指出，台中機場發展要繼續往下走，要達成長期目標仍需要台中市政府配合，包含周邊土地規劃至今仍是農牧用地，整體計畫進度緩慢、延宕多年，希望地方政府多加油，中央地方攜手推動台中機場及大台中的發展。

交通部民航局表示，疫情後開放以來，今年夏季航點已達10處，超越疫情前航點數，包含日韓、越南、港澳兩岸等，預計持續新闢航點，114年目標希望達到15處國際航點。