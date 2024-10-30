田中馬今年選手之夜星光雲集 雲端跑還可抽牛排券

彰化縣田中馬拉松將於11月10日登場，田中馬還請到田中子弟藝人任賢齊號召藝人齊聚選手之夜表演，總幹事鄭宗政說，今年參賽者有1萬6500人，為了鼓勵未抽中實體賽事的民眾也可共襄盛舉養成運動習慣，還開放「雲端跑」，有機會抽中王品牛排券，而累計跑40公里，贊助企業將為跑者種下一棵樹，大家一起愛地球。

田中馬今天在田中鎮彰化高鐵廣場舉辦宣傳會，由知名藝人任賢齊預錄宣傳影片，介紹今年選手之夜精彩陣容，包括丁噹、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、麋先生樂團、白安都將在11月9 日的選手之夜和跑者與觀眾同歡。今天參與宣傳會的還有代表縣長王惠美出席的縣府參議王玟升、田中鎮長蕭淑芬、議員鄭俊雄等人。

鄭宗政說，田中馬不僅要讓大家跑出健康，也朝向綠色賽事努力，還榮獲環保署碳標籤認證，今年仍獲得富邦金控贊助「跑步植樹」計畫，「雲端跑」跑者累積40公里將為地球種下一棵樹。

沒有抽到實體參賽的民眾，也可上網報名參加「雲端跑」，跑者還可參加「飽家餵國，跑步強身」糧食抽獎，獎品包括整箱八寶粥、可果美野菜一日、田中米等，並將邀請彰化縣長王惠美抽出王品集團與原作團隊的加碼禮西堤牛排餐券、銀髮友善食品「原作醇粹淬滴雞精禮盒」等。

鄭宗政說，今年的田中馬依舊有在地熱情啦啦隊，及沿線包括牛排、蔬果等豐富補給品讓選手們品嚐，也歡迎大家來參加選手之夜活動，跑步可以欣賞小鎮田野美景，感受小鎮人情味。

選手之夜藝人宣傳影音