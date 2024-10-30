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強颱康芮來襲！南投農民忙採收 搶災機具進駐原鄉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，當地農民就怕颱風造成災情，影響收成或對外運銷，上周末開始就加緊採收，盼降低損失。圖／農民提供
南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，當地農民就怕颱風造成災情，影響收成或對外運銷，上周末開始就加緊採收，盼降低損失。圖／農民提供

康芮颱風將侵台，南投縣災害應變中心今下午一級開設，仁愛鄉公所則已要求搶通搶險開口契約廠商於下午5時前進駐各村待命；農民加緊採收，但仁愛農會表示，上周末就開始搶收，周一到貨量達70噸，昨天約50噸，今與昨天差不多。

中央氣象署持續針對康芮颱風發布海上陸上警報，已於今晨5時30分發布陸警，該颱風更於今上午8時增強為強烈颱風，推估今晚全台納陸警範圍，明天將登陸，針對強颱康芮撲台，南投縣災害應變中心於今下午1時許提升至一級開設。

仁愛鄉因去年8月遭受卡努風災重創，土石流災情慘重，對外交通一度中斷，災後當地公所強化防颱準備因應措施，如今康芮颱風來勢洶洶，公所更是不敢大意，今午後同樣成立應變中心，盤點並進行各項防救災整備事宜。

仁愛鄉公所表示，為因應颱風，各村落、社區配置至少有7日以上的存糧及物資，並依規定勸導撤離易淪孤島地區的孕婦、洗腎患者，同時考量鄉境幅員遼闊，已要求開口契約廠商於今天下午5時前進駐各村待命，以利及時為道路搶通搶險。

而因仁愛鄉是國內高山蔬果產區，每年5至11月是蔬果重要產期，目前高麗菜、大白菜、櫛瓜、敏豆、番茄等仍在產期，隨康芮颱風來勢洶洶逼近，當地農民不敢輕忽，近期加派人手趕忙採收，並強化加固農業設施，盼將農損降到最低。

仁愛鄉農會則表示，本月颱風狀況多，菜價波動大，更怕風雨損壞作物，農民產生預期心理，上周末開始就著手搶收，而因假日休市，周一到貨運銷量達70噸，較平常多出3至4成，昨約50噸，今與昨天差不多，仍希望颱風不要造成災情。

南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，當地農民就怕颱風造成災情，影響收成或對外運銷，上周末開始就加緊採收，盼降低損失。圖／農民提供
南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，當地農民就怕颱風造成災情，影響收成或對外運銷，上周末開始就加緊採收，盼降低損失。圖／農民提供

南投縣 康芮颱風 農民

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