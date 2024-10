豐原富春國小附幼萬聖節搞怪創意踩街 親子打扮歡樂同遊

明天是萬聖節,台中市豐原區富春國小附設幼兒園今天舉辦踩街慶祝活動,親子一起精心打扮,造型多樣,親子打扮後共遊市區,路人也驚喜拍照,親子意外成為街頭主角。

今天踩街現場很歡樂,眾人開心興奮喊「Knock knock knock , Trick or treat . Give me something good to eat 」;師生也在校內各處室四處遊玩,校長吳夢竹與家長會長鄭軒明、榮譽會長廖鴻儒、副會長張有淳帶領下,變裝成魔法學院校長與超級大魔王,更到校外周圍店家與街道進行搞怪踩街活動。

富春國小吳夢竹校長表示,萬聖節原本是為趕走四周遊蕩的妖魔,在萬聖節傳統習俗當天,全球以古靈精怪的打扮為主,隨著時間流逝,逐漸興起創意變化,變得積極而快樂,喜慶成節慶主流,象徵萬聖節的巫師、南瓜、幽靈、黑貓等,全都變成親切友善和可愛滑稽表情,親子一同共樂。

家長會長鄭軒明說,親子共進是幼兒時期培養自信與藝術美感的最好時刻,天馬行空的想像躍於作品上,喜悅的成就感會導引自己往更好的方向前進;家長會榮譽會長廖鴻儒說,邀請家長一起參加活動,共同來展現創意與感受歡樂氣氛,真的很棒。家長會副會長張有淳說,「陪伴」是孩子成長的原動力,在忙碌生活中享受難得親子時光,體驗與感受,是最溫馨而美好的回憶。

富春國小教師嚴之彤表示,該園的創意主題探索活動除在地化而豐富多元進行,也常能與國際接軌,建立幼童的世界觀,過程中除了讓幼童知道國內外節慶的異同,同時能瞭解節慶的珍貴意涵與慶祝方式,此次親子利用平日與假日討論造型與備妥創意服飾,增進親子互動時光。