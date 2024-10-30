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豐原富春國小附幼萬聖節搞怪創意踩街 親子打扮歡樂同遊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供

明天是萬聖節，台中市豐原區富春國小附設幼兒園今天舉辦踩街慶祝活動，親子一起精心打扮，造型多樣，親子打扮後共遊市區，路人也驚喜拍照，親子意外成為街頭主角。

今天踩街現場很歡樂，眾人開心興奮喊「Knock knock knock , Trick or treat . Give me something good to eat 」；師生也在校內各處室四處遊玩，校長吳夢竹與家長會長鄭軒明、榮譽會長廖鴻儒、副會長張有淳帶領下，變裝成魔法學院校長與超級大魔王，更到校外周圍店家與街道進行搞怪踩街活動。

富春國小吳夢竹校長表示，萬聖節原本是為趕走四周遊蕩的妖魔，在萬聖節傳統習俗當天，全球以古靈精怪的打扮為主，隨著時間流逝，逐漸興起創意變化，變得積極而快樂，喜慶成節慶主流，象徵萬聖節的巫師、南瓜、幽靈、黑貓等，全都變成親切友善和可愛滑稽表情，親子一同共樂。

家長會長鄭軒明說，親子共進是幼兒時期培養自信與藝術美感的最好時刻，天馬行空的想像躍於作品上，喜悅的成就感會導引自己往更好的方向前進；家長會榮譽會長廖鴻儒說，邀請家長一起參加活動，共同來展現創意與感受歡樂氣氛，真的很棒。家長會副會長張有淳說，「陪伴」是孩子成長的原動力，在忙碌生活中享受難得親子時光，體驗與感受，是最溫馨而美好的回憶。

富春國小教師嚴之彤表示，該園的創意主題探索活動除在地化而豐富多元進行，也常能與國際接軌，建立幼童的世界觀，過程中除了讓幼童知道國內外節慶的異同，同時能瞭解節慶的珍貴意涵與慶祝方式，此次親子利用平日與假日討論造型與備妥創意服飾，增進親子互動時光。

活動策略聯盟亞特藍幼兒園園長郭敏玲說，精心準備闖關活動與節目，讓二園所的親師生都玩得非常開心，也讓園內的幼童學習領導與被領導的待人接物應對事宜，很高興活動策略聯盟圓滿成功；義思小館經理林資欣、陳金鳳說，很高興再度成為本次節慶踩街指定地點，大夥兒一同共樂，餐廳內除了原有的溫馨，更增添歡樂氣氛。

台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小附設幼兒園，今天在萬聖節前夕舉辦踩街慶祝活動。圖／富春國小提供

萬聖節 親子

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