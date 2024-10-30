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女大生車禍後…台中被點名改63處路口 盧秀燕今親視查
台中市日前發生公車撞死走斑馬線女大生，被交通部點名改善63處易肇事路口。市長盧秀燕今早視察後說，透過新增行人專用時相配合標線等，台中完成改善35處路口，預計今年底全數改善。
盧秀燕今天上午7時30分，在警察局長李文章、交通局長葉昭甫和市議員江肇國等人陪同下，到西區台中女中旁的自由路、康樂街口視導交通。
盧秀燕說，全國有799個路口被交通部列為易肇事路口，其中台中市63個，市府積極改善易中，預計在年底前完成。
盧秀燕指出，今天她視察的康樂街、自由路口被列為易肇事路口，因附近有台中女中、居仁國中、多所國小，以及台中地方法院等，人潮多、交通繁忙，也易肇事，交通局新增行人專用時相等改善已完工，保障用路人安全。她也感謝警方、義交協助，也特別感謝市議員們一同改善台中交通環境。
交通局指出，台中市政府交通改善措施，除63處易肇事路口預計年底全數改善，另行人穿越線退縮166處、庇護島增加258座，行穿線照明達23處、行人專用早開燈示138處、行人早開時相389處、綠斑馬768處、被民眾稱為「薄荷牙膏」的標線型人行道181處、全長20.66公里，並持續依路況擴大施作。
交通局表示，為強化公車駕駛管理，交通局責成公車業者召回所有駕駛進行教育訓練，並在路口實地演練，公車行經行穿線前落實「停看行」，並持續稽查。
李文章說，該路口未改善前，今年1月至8月共發生13件車禍，9月29日畫設綠斑馬後，至昨天發生1件行人違規闖紅燈與機車碰撞事故，事故件數下降38%，增編義交協助疏導交通。
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