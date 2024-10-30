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彰化縣第4座鹿港全民運動館動土 後續還有4鄉鎮要建
彰化縣自籌3.6億打造的「鹿港全民運動館」工程今天動土，預定2026年完工，這是彰化縣第4座現代化大型運動場館，縣長王惠美說，「二林樂活運動館」正在規劃，另溪湖、田中、北斗確定場域後逐步整建，朝向八大生活區都有全民運動館的目標邁進。
彰化縣長王惠美主持動土儀式時表示，「鹿港全民運動館」用地面積2公頃，全為縣有地，建築面積1422坪，為地上兩層建築，並設有六大核心運動設施，包括室內游泳池（含SPA）、羽球場、籃球場、桌球室、體適能中心及全齡體能訓練場，滿足不同年齡層與運動愛好的需求。
「鹿港全民運動館」的設計，融合了地方文化與現代運動精神，採用象徵動感與力量的浪花配色，藍白配色，建築外觀以白色立面呈現不規則波動，展現了動態美感與生命力，完工後，將成為鹿港地區的新地標。王惠美表示，縣府將以最嚴格的標準確保施工品質，提供鄉親五星級運動場館及親民服務價格。
未來「鹿港全民運動館」游泳池會規劃公益時段，讓身心障礙者、高齡者、低收入戶及學校優先使用，預計2026年底完工，將成為鹿港地區健康生活運動新地標，另外，往媽祖大道方向興建銜接道路，寛度約12公尺，總經費2500萬元，方便民眾進出運動館。
王惠美表示，彰化縣政府積極布建全縣八大生活區都有全民運動館，其中「彰北國民運動中心」、「彰南國民運動中心」已經啟用，「和美全民運動館」預計明年完工，今天動土的「鹿港全民運動館」預定2026年完工，「二林樂活運動館」正在規劃中，另溪湖、田中、北斗確定場域後，即可逐步整建。
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