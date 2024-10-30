攸關台積電中科設廠 中科親會興農 興農：待楊天生裁示

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案卡關，中科管理局繼昨天表明，興農公司若無法在12月15日前解決球證問題，將啟動強制徵收，今由管理局副局長許正宗親自前往說明立場，接待的興農育樂公司副董事長楊文山表示會儘速與會員協商，但要把此事向董事長楊天生報告後，再由楊天生裁示。

中科管理局長許茂新上午也針對此事表示，興農是本案最大的私有地地主，雖已同意協議價購，但能否與會員談妥，則是能否進行協議價購的先決條件。否則，最終只能啟動強制徵收。

據了解，中科擴建二期計畫開發面積89.75公頃，私有土地總面積為77.69公頃，興農高爾夫球場佔67公頃，比例約達76.8％。其中，同意價購的土地面積比例約達95.32%。

中科管理局表示，今年8月起，相關單位已開始與同意價購的所有權人簽訂合約，但尚有約4%（3.64公頃）的土地未繳交協議價購同意書，本月9日依規定向內政部送報徵收計畫。

據了解，興農球場累計發出的球證有1750張，會員依中部地區10座球場兩年前會員證均價220萬元打8折計算，要求每張球證收回價格180萬元，合計收回成本約31點5億元。興農若土地獲協議價購，加上3%的獎勵金，大概可獲150至200億元，但若啟動強制徵收，徵收價重新計算，不見得比價購好，還會沒了獎勵金。

但是，興農集團曾表示，部分土地的估價條件不同，希望重新估價，另外也因為球場開發不易，多年來投入不少心血，希望將球證補償金納入補償營業損失中。

記者今天去電興農，相關人員說，近日未與會員有進一步開會，也尚未獲得高層針對協商有任何指示或方案。