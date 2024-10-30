彰化兩姊妹被撞… 兩媽姐婆為她們祈福、肇事路口改善

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日在路口被撞飛命危，繼姊妹之後，妹妹昨晚也宣告不治。兩姊妹搶救期間，牽動國人的心，連白沙屯媽祖及大甲鎮瀾宮媽祖，都曾停駕醫院前為她們祈福；肇事路口也由行政院宣布採取高架化，避免憾事一再發生。

分別就讀於國小10歲、9歲及8歲陳姓三姊弟，2月22日晚間行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

兩姊妹分別由秀傳醫院及彰化基督教醫院救治，病情偶有起伏，也未見起色，雖然家屬簽署放棄急救同意書，但院方均傾全力救治。不過，在秀傳救治的姊姊先已在9月5日不治，從彰基轉到漢銘基督教醫院照護的妹妹，距車禍發生252天，在昨晚離世。

3姊弟在路口被無照老翁被撞案件發生後，受到國人關注，縣府社會處為她們開設捐款帳戶，不到3天就破千萬元，緊急關閉帳戶，社會處表示會專款專用。

此一車禍也再度喚起行人通過路口的安全問題，交通部公路局除檢討無照駕駛及長者換駕制度外，公路局在車禍發生後的一周，2月29日邀專家學者在肇事路口會勘，採取行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等改善措施；3月11日當時的行政院長陳建仁，宣布核定美港公路高架化，即被認為與三姊弟挨撞有關。