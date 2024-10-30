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彰化兩姊妹被撞… 兩媽姐婆為她們祈福、肇事路口改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖3月20日停駕彰化秀傳醫院，為被撞受重傷的陳家姊姊祈福。本報資料照片／記者黃仲裕攝影
白沙屯媽祖3月20日停駕彰化秀傳醫院，為被撞受重傷的陳家姊姊祈福。本報資料照片／記者黃仲裕攝影

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日在路口被撞飛命危，繼姊妹之後，妹妹昨晚也宣告不治。兩姊妹搶救期間，牽動國人的心，連白沙屯媽祖及大甲鎮瀾宮媽祖，都曾停駕醫院前為她們祈福；肇事路口也由行政院宣布採取高架化，避免憾事一再發生。

分別就讀於國小10歲、9歲及8歲陳姓三姊弟，2月22日晚間行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

兩姊妹分別由秀傳醫院及彰化基督教醫院救治，病情偶有起伏，也未見起色，雖然家屬簽署放棄急救同意書，但院方均傾全力救治。不過，在秀傳救治的姊姊先已在9月5日不治，從彰基轉到漢銘基督教醫院照護的妹妹，距車禍發生252天，在昨晚離世。

3姊弟在路口被無照老翁被撞案件發生後，受到國人關注，縣府社會處為她們開設捐款帳戶，不到3天就破千萬元，緊急關閉帳戶，社會處表示會專款專用。

此一車禍也再度喚起行人通過路口的安全問題，交通部公路局除檢討無照駕駛及長者換駕制度外，公路局在車禍發生後的一周，2月29日邀專家學者在肇事路口會勘，採取行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等改善措施；3月11日當時的行政院長陳建仁，宣布核定美港公路高架化，即被認為與三姊弟挨撞有關。

「要人，也要神」，在國人的殷切期待「神蹟」下，進香路線飄忽不定的白沙屯媽祖，3月20日上午抵秀傳醫院時，突然轉進秀傳醫院前停駕，為姊姊祈福，讓信眾歡呼不已，院方也特別在病床上播映直播畫面給姊姊看，她眼睛眨了兩次；4月7日，大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎也停轎秀傳醫院為姊姊加持祈福。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月7日清晨停駕彰化秀傳醫院，醫護人員除為陳家姊妹祈福外，也希望院務推動順利。圖／秀傳醫院提供
大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月7日清晨停駕彰化秀傳醫院，醫護人員除為陳家姊妹祈福外，也希望院務推動順利。圖／秀傳醫院提供
大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎停駕彰化秀傳醫院，醫護人員拿著陳家姊妹的衣服，祈求媽祖庇佑她們早日康復。圖／秀傳醫院提供
大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎停駕彰化秀傳醫院，醫護人員拿著陳家姊妹的衣服，祈求媽祖庇佑她們早日康復。圖／秀傳醫院提供
彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日在路口被撞飛命危事件，牽動國人的心，圖／取自臉書
彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日在路口被撞飛命危事件，牽動國人的心，圖／取自臉書
白沙屯媽祖3月20日停駕彰化秀傳醫院，為被撞受重傷的陳家姊姊祈福，她聽到直播畫面開啟時，眼睛眨了兩次，精神特別好。圖／秀傳醫院提供
白沙屯媽祖3月20日停駕彰化秀傳醫院，為被撞受重傷的陳家姊姊祈福，她聽到直播畫面開啟時，眼睛眨了兩次，精神特別好。圖／秀傳醫院提供

白沙屯媽祖 車禍

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