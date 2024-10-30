民代爭取台中港務大樓改建為海線新地標 陳世凱：交通部支持

立委蔡其昌今天邀集立法院交通委員會到台中港務公司考察，爭取未來台中捷運藍線B1站與舊港務大樓共同開發、興建新的港務大樓，打造海線新地標，交通部長陳世凱表示，交通部支持此改建案，港務公司目前正辦理可行性評估期中報告。

今天的考察行程由交通部長陳世凱率相關機關人員出席，立委何欣純、麥玉珍也參加，爭取未來台中捷運藍線B1站與舊港務大樓共同開發、興建新的港務大樓，打造海線新地標，也關心台中港國際郵輪的辦理情形，爭取海港增加更多郵輪班次等內容。

蔡其昌表示，他感謝交通部的支持，他兩年前提出台中港務大樓新建計畫後，從時任王國材部長到現任的陳世凱部長都允諾積極辦理，他也長年爭取台中港停靠增加更多郵輪班次。

蔡其昌表示，台中港持續發展，包含風力發電運維基地的進駐，許多行政機關也有擴建需求，卻囿於土地有限、經費高昂而難進行，所以才提出港務公司的海港大樓位處精華地帶，再加上未來就在捷運站旁邊，整建老舊的海港大樓，除了增設商業及辦公空間，也能增加未來捷運運量，更能夠帶動海線整體發展。

蔡其昌表示，台中港停靠郵輪請各機關全力招商，設法邀請國際業者停靠，台中港絕對有潛力發展郵輪，會後將再請交通部到辦公室持續討論。

交通部長陳世凱回應，交通部支持台中港港務大樓改建案，也要求各單位必須對改建案有更廣袤的想法，評估整體台中港未來發展，港務公司目前正辦理可行性評估期中報告，並持續跟產權人溝通。台中港郵輪招商作為也請觀光署、台中港務公司積極，並邀請台中市政府共同配合努力。

蔡其昌等人隨即到台中國際機場考察，陳世凱提及清泉崗機場未來一年的航線規劃，針對各家航空公司遇到的困難回覆，爭取未來增加更多航線、航點，除了滿足中台灣旅客、商務需求，帶動大台中發展，也吸引更多國際旅客來台中。

蔡其昌說，現在已沒人唱衰台中國際機場，大家陳情希望立委爭取新建更大的航廈、更多航線、貴賓室、免稅商店等等，數據上運量也持續在成長、業者也有獲利，顯見旅客對於清泉崗機場確實有很龐大的需求。

蔡其昌表示，前陣子有消息指出虎航要放棄台中機場，但事實上這是錯誤的資訊，虎航還是希望繼續在清泉崗機場經營，主要停飛的原因在於日本方面的行政作業上未能及時同意，他也敦促虎航在明年夏季航班的部分提早向日本申請，並準備備案的替代城市等，不要讓消費者的權益受到影響。

交通部民航局表示，自疫情後開放以來，民國113年夏季台中航點已達10處，已超越疫情前航點數，包含日韓、越南、港澳兩岸等，預計持續新闢航點，114年目標希望達到15處國際航點，未來將努力拓展航點及持續改善台中國際機場建設，包含航廈擴建計劃也都在規劃中，強化航空產業經營環境。