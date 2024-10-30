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台中爵士音樂節 野餐墊亂象嚴重

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
爵士音樂節現場大多數觀眾席野餐墊而坐，引發出入動線不便、坐著就擋視線，諸多爭議。圖／議員林祈烽提供
爵士音樂節現場大多數觀眾席野餐墊而坐，引發出入動線不便、坐著就擋視線，諸多爭議。圖／議員林祈烽提供

2024年台中爵士音樂節閉幕，市府估10天共破100萬人次。議員林祈烽說，市民廣場淪為「野餐墊」廣場且占地為王，有樂迷被迫俯臥，坐挺腰桿還被罵擋視線，另不雅行為網路瘋傳。副市長鄭照新表示，一天10萬人潮難免有失序情況，文化局將研議相關規範，加強取締。

民進黨議員林祈烽、施志昌說，爵士音樂節邁入第20屆，帶動熱潮，今年亂象特別嚴重；民眾投訴，爵士音樂節把市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人中午用野餐墊占位置。

議員批評，現場有「爵士黃牛」，轉租野餐墊的景觀座位，平均每片250元，每天可賺4、5千元；此舉已影響其他樂迷，有的被迫俯臥聆賞，只要坐起，還會被坐野餐墊的人罵擋住視線。

林祈烽說，上周現場各種脫序、不雅行為更在網路瘋傳，有情侶在草地上演不雅行徑長達半小時，網友甚至酸音樂節變成「求偶節」，脫序者根本不理會旁人眼光與勸阻。

議員細數各種亂象，滿場野餐墊占位難以進出，甚至有人露出刺青，恐嚇不讓路過；現場有人飲酒過量，醉倒路邊；附近攤販坐地起價，米糕、豆乾或叉燒包，單價上百元，根本把觀眾當「盤子」。

林祈烽說，市府應提出管理辦法及配套，落實場地管理，並研議入場時間及安排站立區，保障市民及樂迷們公平聆聽爵士音樂的權益。

鄭照新表示，他抽空去過現場，大家沉浸在音樂表演中，現場浪漫友好，但一天10萬人次，人潮洶湧難免會有失序情況發生。

文化局長陳佳君回應，因每天有10萬人潮湧入，人力有限的情況下沒有及時掌握情資。有關不雅行徑現場竟成打卡熱點，事後了解，演出結束後，很多人不願離去，發生脫序行為，未來會請警察局加強維護。

文化局表示，文化局為維持民眾行走動線，設置專用走道。針對野餐墊占位問題，將洽有關單位研議相關規範，維護民眾觀賞戶外音樂會的品質；部分脫序行為除加強勸導外，也會與權責單位聯合稽查及取締開罰，維護活動品質。

文化局 野餐 音樂會

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