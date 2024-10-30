夜間飄惡臭 環局突檢 彰濱園區查獲飼料廠空汙

彰化縣環保局接獲民眾反映，彰濱產業園區內夜間瀰漫腐臭味，環保局夜間突襲稽查，查獲某羽毛飼料製造工廠的廢氣未有效處理即排放，堆置的物料未依規定覆蓋帆布造成惡臭溢散，環保局依法開罰，最高可裁處2千萬元以下罰鍰，並要求立即改善。

環保局表示，被查獲的飼料製造工廠是收雞鴨禽類屠宰後的廢棄羽毛，經加熱、破碎製成動物飼料，因廢棄羽毛夾帶血水，堆置存放發酵，且在蒸煮過程產生惡臭，屢遭民眾檢舉。

飼料廠營運時間不穩定，會配合屠宰業者運送廢棄羽毛才操作，造成環保局數次稽查撲空，經比對民眾陳情時段多在夜間，即鎖定時段突襲。

環保局23日啟動夜鷹專案深夜巡邏，果然飼料廠周圍飄出惡臭，稽查人員立即進廠稽查，稽查人員說空氣瀰漫味道讓人作嘔，地面羽毛四處散落、任意堆置且未依規定用帆布覆蓋，另製程廢氣未處理就排放，已依違反空氣汙染防制法規定告發，限期改善。

環保局長江培根表示，空氣汙染管制邁入科技辦案時代，全縣架設500架微型感測器，搭配運用AI智能影像判煙系統及無人機等監控，有效鎖定可疑工廠，呼籲業者千萬不要存僥倖心態，以身試法。