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棒球12強豐原陽明大樓沒轉播 議員謝志忠：市府不花我來花

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起張玉嬿、王立任、謝志忠與黃守達爭取世界十二強棒球賽，應在陽明大樓也辦轉播，如果市府嫌10萬元太貴，謝志忠說他可以花這個錢。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起張玉嬿、王立任、謝志忠與黃守達爭取世界十二強棒球賽，應在陽明大樓也辦轉播，如果市府嫌10萬元太貴，謝志忠說他可以花這個錢。記者陳秋雲／攝影

以往棒球重要賽事，市府在台灣大道市政中心大螢幕轉播，民進黨議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達要求，世界棒球12強賽11月13至18日將在台北大巨蛋開打，建議市府不要只在市政廣場直播，陽明大樓應比照辦理，謝志忠說，如果市府不出錢，只要授權，「我就自己辦了！」讓豐原、山城市民一起為台灣英雄加油。

謝志忠表示，運動局從2020年至今，每年都會在市府廣場轉播重要運動賽事，包括中華職棒總冠軍賽、世界杯足球賽、世界棒球經典賽等賽事，單一場賽事所需的經費約10萬元。

謝志忠議員說，2013年3月他曾自費10幾萬，在陽明大樓舉辦棒球轉播，11年過後，台中市政府還是沒進步，轉播運動賽事僅限於台灣大道市政府前廣場，同樣是市政中心的陽明大樓卻從沒辦過，謝志忠認為，一起看球賽，共同見證令人熱血沸騰的比賽，且轉播一場只需10萬元。副市長鄭照新、運動局代理局長游志祥則未正面回應，仍表示會研議。謝志忠說，不然，請市府拿授權，轉播費議員由議員自籌。

議員張玉嬿說，大家都喜歡看棒球，2023年世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行，成功引起全世界棒球迷對台中的關注，還獲得世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」， 這次世界棒球12強賽僅選在台北大巨蛋，市府應該要爭取熱身賽，讓市民參與其中。

台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達強烈建議雙市政大樓同步，陽明大樓也應該同場實況轉播，讓大豐原、山城的市民一起為台灣英雄加油，提昇運動風氣。

謝志忠 議員 運動

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