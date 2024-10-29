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議員盼台中市旗更具美感 市府：法制化114年送議會

中央社／ 台中29日電

現行台中市旗只是黃底紅字寫上「台中市」，挨批六都最醜，民進黨市議員楊典忠今天期許市旗設計更具美感與設計感；市府表示，市旗法制化程序最快明年上半年送市議會審議。

台中市旗常被提出討論，甚至被批評是六都最醜，楊典忠今天在市議會教育文化業務質詢表示，上週到外埔國際壘球園區觀看亞洲盃女子壘球賽，台灣隊對戰日本隊，看到台中市旗在本壘後方非常明顯，旁邊中華奧會會旗反而暗淡無光，遠遠就看到黃底紅字的台中市旗。

楊典忠認為，台中市旗雖然美感度欠佳，但是「聳擱有力」，過去台中市新聞局提出市旗設計原則，包括簡單、有象徵性、色彩不複雜，有辨識及獨特性；現有市旗並無專業設計，卻是六都辨識度最高旗幟，如果要換新市旗，市府應把設計意涵說明清楚，免得重蹈覆轍，最後不了了之。

楊典忠說，過去每任市長任內，市旗都會被拿出來討論，但是都沒有定論，制定台中市旗茲事體大，雖然府徽「湖心亭」廣泛使用，但畢竟是舊台中市時期沿用至今，應考量湖心亭在合併後大台中市的代表性，廣徵民意、凝聚共識的民主程序才是最好辦法，期待更具美感與設計感的新台中市旗，提升台中市的城市形象與城市行銷。

副市長鄭照新表示，現有台中市旗辨識度原本就很高，最近經常被討論，也是因為台中市代表隊屢奪佳績，新市旗設計方向會以台中市政府府徽為設計元素，並參考其他五都市旗設計。

鄭照新說，台中市旗也會用文字作為輔助辨識，至於新市旗採用湖心亭的代表性，則是因為台中公園湖心亭為日治時期台中州建築，是當今大台中民眾共同回憶，市旗法制化程序，最快明年上半年送市議會審議。

台中市 鄭照新

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