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彰化長青卡明年就可搭計程車了 議員盼把Uber也納入

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
議員劉淑芳說多功能長青卡真的有帶給長輩幸福感。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
議員劉淑芳說多功能長青卡真的有帶給長輩幸福感。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

彰化縣政府不斷為長青卡加值，今天縣議員陳銌銌等人也在議會質詢，許多長輩希望長青卡也能扣計程車費，彰化縣社會處長王蘭心表示，縣府已預計明年長青卡也能用來搭計程車，不過會先和合作車隊簽約，因需刷卡機具，暫不能用長青卡搭Uber。

陳銌銌說，很多長輩一直在問長青卡何時可以拿來搭計程車，尤其有的長輩要去醫院看病，偏鄉客運班次實在太少，長者希望也能拿長青卡搭計程車，頻問為何別的縣市已經可以用來搭計程車，彰化卻還沒納入，應加快腳步規劃，讓長輩更有幸福感。

王蘭心表示，縣長已聽到長輩的心聲，指示要規劃將計程車費納入長青卡補助，社會處已研議與車隊簽約，預計明年就會實施，不過刷卡的機器與參數都還在規劃中，未來也會有單日趟數與使用額度的限制。

議員劉淑芳說，很多長輩搭客運上國道到北部和南部看孫子後，再去觀光、吃個美食，長青卡真的帶給大家幸福感，而現在還要再推可搭計程車，原本有些計程車駕駛接受度不高，縣府努力去溝通，現在也要開辦了。

議員鄭俊雄則表示，偏鄉交通不方便，希望長青卡也能用來搭Uber計程車，比較不會被拒載，會讓長輩更有感。

王蘭心說，第一階段暫時沒把Uber計程車納入，因Uber刷卡系統比較不一樣，未來會再研議納入的可行性。

彰化縣65歲以上老年人口約有24萬人，長青卡領卡人數為16萬9千多人，補助長青幸福卡每月1千元社福點數，長青卡除了可搭乘彰化客運、員林客運、南投客運所有路線及中鹿客運指定路線（16路、9018路）等市區公車，也能搭統聯及國光等國道客運，讓長輩可免費乘車至溪頭、台北、高雄等地。長青卡也能到縣府合約診所就診，可折抵部分負擔50元，去年起也補助搭乘台鐵，每趟最高可補助30元，以及縣內共11條路線之觀光旅遊，每次行程折抵300元。

議員鄭俊雄則請縣府規劃讓讓長青卡也能用來搭Uber計程車，比較不會被拒載，會讓長輩更有感。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
議員鄭俊雄則請縣府規劃讓讓長青卡也能用來搭Uber計程車，比較不會被拒載，會讓長輩更有感。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
縣議員陳銌銌今天在議會縣政質詢，希望儘速讓長青幸福卡納入可搭計程車。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
縣議員陳銌銌今天在議會縣政質詢，希望儘速讓長青幸福卡納入可搭計程車。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

計程車 長輩

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