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環團籲八首長到環評大會擋中火擴廠 中彰投縣市長明不會到場

聯合報／ 記者林宛諭江良誠陳秋雲／連線即時報導
中火擴廠，環團籲八縣市治理平台首長親征，明天參加環評大會，但中彰投縣市長都無法參加。圖／聯合報系照片
中火擴廠，環團籲八縣市治理平台首長親征，明天參加環評大會，但中彰投縣市長都無法參加。圖／聯合報系照片

中火力發電廠二期燃氣環評初審過關，中部環保團體籲台中市長盧秀燕明「主帥親征」，並率隊出席環評大會力擋中火擴廠。目前了解，市府盤點盧秀燕行程，直到昨天下班前確定無法前往，將副市長黃國榮、環保局長陳宏益代表前往；另彰化縣長王惠美須在議會備詢，南投縣長許淑華說已反映意見。

中部環團籲請中台灣八縣市共同治理平台首長不要「打假球」，環評大會前除對外表達向中央宣示地方護民決心，另由盧秀燕率隊參加中火擴廠環評大會，環團發聲明說，中部八縣市空汙聯合治理，哪能夠容忍中火超過四部燃煤機組轉備用，訂定寬鬆啟用條件待復辟？

以盧秀燕為首的中台灣區域治理平台，八縣市幾乎都在中火影響範圍內，包括竹市、竹縣、苗縣、台中、彰化、南投、雲林、嘉市。環團呼籲， 全員號到齊，才能表現團結與抗汙決心。

中市府回應，將由副市長黃國榮偕環保局長陳宏益代表前往環評大會。台電去年宣布，台中火力發電廠2025與2026年，將有2部燃氣機組上線，加上台中港1部中佳民營的燃氣機組運轉，預計減煤至少100萬公噸，且履行對台中市府的承諾，拆除2部燃煤機組。

彰化縣長王惠美表示，因明天縣議會開會，進行縣政質詢，她得出席，所以無法參加中火環評會，但她強調，火力發電用煤會影響民眾健康，一定要逐年朝退場機制走，政府也要即早檢討能源政策，一定要朝向用用乾淨電的能源政策。

南投縣長許淑華表示，縣政府已經在環境部環評小組會議中，要求台電應評估及模擬新增機組對南投縣空氣品質的影響及衝擊，並研議降低空氣汙染措施。如果空汙對南投縣造成影響，也要求台電提出健康防護補助措施。

中部環團，包含共同發起團體： 台中市爭好氣聯盟、台中市大肚山改善空汙協會、台中市后里區農業與環境保護協會、台中市原鄉文化協會、台灣生態學會、台灣護樹團體聯盟、彰化縣環保聯盟、彰化縣醫療界聯盟、南投縣健康空氣行動聯盟、六輕污染傷害聯合求償自救會、雲林縣淺海養殖協會、監督施政聯盟、噪音管制關懷者聯盟、台灣健康空氣行動聯盟

中火

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