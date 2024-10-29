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班班喝鮮奶彰化難實行 王惠美：先協助小校採購冰箱

中央社／ 彰化29日電
彰化縣長王惠美。聯合報系記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美。聯合報系記者劉明岩／攝影

彰化縣議會定期會今天縣政質詢，有議員指班班喝鮮奶政策在學校實行有困難；縣長王惠美說明，先協助百人以下學校採購冰箱，彰化是酪農大縣，讓學生喝鮮乳也能協助酪農。

彰化縣議會第20屆第4次定期會議程安排縣政質詢，無黨籍縣議員陳銌銌質詢時說，教育部及農業部聯合推動「班班喝鮮奶」政策，每週提供國小學生及附設幼兒園2次國產鮮乳，政策立意雖良善，不過卻有許多問題。

陳銌銌說，她接到反映指學校訂不到鮮奶，只能改訂保久乳，老師為監督學生喝鮮奶，還要增加新業務，學校也不一定有冷鏈設備能確保鮮奶品質，也因沒有冷鏈，很多學校乾脆選擇保久乳。

陳銌銌指出，政策規定年底前要執行44次，學校只好一次發多瓶鮮奶或保久乳給學生帶回家，顯示政策實行倉促，沒有詳細配套。

王惠美則說，縣府非常支持班班有鮮奶政策，因為彰化是牛奶生產大縣，全台鮮奶大概有1/4來自彰化，政府會推這項政策，主要是為避免明年1月1日紐西蘭牛奶進口後衝擊。

王惠美指出，有關學校建置冷鏈問題，目前規劃讓100人以下的學校先行採購冰箱，至於人數較多學校，縣府在找經費來源，她希望孩子們能喝到鮮奶，因為如果喝保久乳的話，就跟從國外進口鮮奶沒有差別，且對在地酪農來說是很大傷害；為幫助彰化酪農，縣府還是希望班班學生都能喝鮮奶。

王惠美 酪農

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