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南投國姓鄉幸福巴士 11/1起上路

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

為滿足偏遠地區民眾的外出交通需求，繼鹿谷、竹山、名間推出幸福巴士後，國姓鄉幸福巴士也將上路；南投縣長許淑華、國姓鄉長邱美玲等人在長流社區參加啟用儀式，並和民衆週邊試乘，坐上幸福巴士，民眾喜孜孜，滿臉幸福。

南投縣長許淑華表示，將尋求贊助，增加一輛運能；未來國姓鄉親無論是就學、就養、就醫、日常採買都將更為便捷，車資收費比照公車計費，全票 25 元，半票 13 元，年底前縣府將結合敬老愛心卡，提供 65 歲以上長者搭車使用。

國姓鄉位於丘陵地帶，對外交通不方便，幸福巴士一上路，馬上補上交通不便的缺口，國姓幸福巴士以在地生活圈為服務範圍，並分成固定路線行駛，沿途以現有公車站牌為站點；民眾也可以彈性預約，預約班次以共同約定之地點為站點。國姓全彈性路線，預約班次以共同約定之地點為站點，出發和抵達地點皆須在國姓鄉內。

聚傳媒

南投 南投縣 國姓鄉 巴士

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