南投20人小校14所 議長：該併就要併找 家長陳情也沒用

南投縣20人以下小校有14所，縣議員陳宜君今天表示，學校也有磁吸效應，大校人數越來越多，小校招生更困難，對學生數逆勢成長學校，校長考核應加分。議長何勝豐說，校長和老師應努力辦學，如果學生人數不到20人，「有些學校該併就要併」，找家長陳情也沒用，對學生受教權才公平。

陳宜君說，民國108年到今年9月，南投縣出生人數從3135人下降到1371人，減少1千4百多人。今年全縣30人以下學校30所，20人以下學校有14所，其中3所還是國中，讓她覺得驚訝。教育處應針對20人以下學校提供輔導。南投縣教育處曾對小校轉型舉辦分享和交流，也會結合在地資源發展特色教學，吸引學生就讀。

陳宜君說，學校面臨廢併校，校長相當為難，教師也面臨工作權問題。不過，仍有小校相當努力，學生人數不減反增，對於學生數逆勢成長的小校，校長考核應加分鼓勵。對學生數下降學校，應輔導找出解方。

議長何勝豐說，過去縣府提出，未滿20人學校，除了在偏遠地區可以保留，否則應考慮廢校、併校。一所學校每年基本預算就要1800萬元，學生人數比老師還少，就應和鄰近學校合併，縣府應提供學生交通費用。

教育處長王淑玲說，前幾年與實驗教育機構合作，希望小校能活化增加學生人數，但執行後沒有明顯成效，對這些學生數很少的學校，考慮學生受教權為優先，已有學校併校，對於併校的學生，每人每月交通補助費用從5千元也提高到8千元。

他說，以前要提到廢校、併校，校長、老師就會找家長、議員陳情，希望學校保留，他認為「這些都沒有用，也不需理他」。事實上，學生人數1千人或10多人，對校長管理學校沒有差別。

但合理廢併校，才能將教育經費花在刀口上，讓學生獲得更好教育資源，校長應該努力，辦好教學增加學生人數才有用，否則留不住學生，找家長陳情也沒用，對學生才公平。

南投縣年度預算3百多億元，光是教育經費就要花掉多少，縣府不是捨不得花錢，但希望校長、老師努力辦學，否則校長到了學校，看到老師人數比學生多「不會覺得奇怪嗎？」今年的教育預算已經通過，明年定期會，教育處要提出報告，看哪些學校應該廢校、併校。