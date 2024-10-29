去鵝肉店外帶午餐聽見「陳雷來了」 果然捕獲野生「陳雷」

歌星陳雷是彰化縣大城鄉西港村人，今和家人、親友到二林鎮用餐，還沒進餐館就外面民眾驚呼「陳雷來了」，其他顧客以為是看電視綜藝節目跟著說「我是陳雷，陳雷來了。」沒想到真是本尊親臨，民眾紛紛打招呼，陳雷也親切回應。

「捕獲野生陳雷」的蔡姓、黃姓鎮民表示，今中午到二林鎮「鵝肉榮」外帶乾麵、冬粉、肉臊飯和鵝肉湯，排隊時聽見有人喊「陳雷來了」，餐館內外的顧客第一時間以為電視綜藝節目播放陳雷表演，發現不是，朝向餐館外面看去，真的是陳雷和10多人一起走過來。

陳雷很親切跟大家打招呼，落坐後，拿菜單點菜，用完餐即與「鵝肉榮」施姓老闆、員工合影留念，也接受粉絲握手和拍照。眾人都說陳雷的名聲「如雷貫耳」卻沒架子，很隨和，保有「海口人」爽快作風。

施姓老闆說，他開店一年多，主推鵝肉，陳雷說朋友介紹，就從大城鄉到二林鎮用餐，和家人、親友點鵝肉和麵飯、小菜。

蔡姓、黃姓鎮民也表示，鵝肉店雖非老店，但以鵝肉、乾麵和肉臊飯出名，他們也是聽朋友說，今特地外帶午餐，沒想到遇見陳雷，很可惜因不好意思耽誤大明星用餐，沒上前要求合影，可是陳雷似乎願意，事後想來他們覺得自己太保守，滿後悔錯失良機。