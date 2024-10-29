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「彰化又放颱風假嗎？」勞工哀嚎微風微雨 再放就累計6天無薪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
凱米颱風造成彰化縣低窪地區嚴重淹水，但山陀兒颱風幾乎無風無雨。圖／縣議員賴清美提供
凱米颱風造成彰化縣低窪地區嚴重淹水，但山陀兒颱風幾乎無風無雨。圖／縣議員賴清美提供

「又要放颱風假了嗎？」康芮颱風可能侵台，彰化縣許多勞工哀嚎「再放兩天，今年累計6天颱風假沒薪水可領。」縣政府勞工處今表示，依法颱風假資方可不支薪給沒上班的勞工。

今年凱米、山陀兒颱風為全台縣市帶來4天颱風假，高雄市更創下為了山陀兒連放4天颱風假的記錄。彰化縣沒高山湖泊，凱米颱風離境後才開始風大雨大半天，山陀兒的颱風假幾乎無風雨，很多縣民討論「不知為何而放（颱風假）？」

氣象預報康芮颱風本周四、五（10月31日、11月1日）對台影響最大，許多勞工看颱風路徑圖，涵蓋彰化縣，不禁抱怨颱風假沒薪水，今年彰化縣已放4天颱風假，若康芮又放兩天，就是一個星期沒薪水，對勞工影響不小，可是對吃公家頭路的沒差，所以政府很大方宣布放颱風假。但也有勞工認為為了安全應跟著放颱風假，就算一天沒領薪水也合理。

縣政府勞工處長何俊昇說，颱風假是針對政府部門和學生，不包括民間公司企業和機構社團，若勞工要放颱風假，雇主可不支付薪水但不能做不利處分，例如扣當月及全年的全勤獎金，雇主也不能要求勞工用特休假抵颱風假，若勞工不請假逕自放颱風假，雇主可註記天災假。

當地縣市政府宣布放颱風假，勞工自願照常上班，如遭遇颱風受傷，依照職業災害申請理賠，如果是雇主要求上班，可歸責雇主造成傷害，雇主應加倍賠償勞工。

彰化 薪水 雇主 颱風假

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