舊山線鐵道8號隧道及后里圳磚橋百年秘境 115年整修開放

台中舊山線鐵道8號隧道及后里圳磚橋兩項超過百年歷史秘境，立委楊瓊瓔爭取3500萬元經費整修，預計115年開放，楊瓊瓔等人今天會勘，將透過生態工法，適度開發，保留既有百年設施原貌。

后里泰安舊山線鐵道秘境，后里圳磚橋、八號隧道，彷彿走入宮崎駿電影之中，被民眾視為后里泰安秘境，吸引許多民眾前來取景拍照。

但周邊設施尚待規劃、后里圳水流湍急，沒有安全護欄設施，農水署台中管理處因為安全性考量，在舊山線8號隧道與圳磚橋的永興路入口處以鐵門圍起來；地方民眾反應此處有發展成為文化、鐵道、水利、觀光景點的潛力，希望能適度開發。

立委楊瓊瓔今天邀集農業部農水署、台鐵公司、台中市政府觀光旅遊局、台中市文化資產處、后里區公所、台中市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分、后里區泰安里里長謝學和、泰安社區發展協會理事長劉雪美等人現地會勘。

爭取總經費3500萬元規劃透過生態工法，保留既有后里圳磚橋、碉堡、舊山線鐵道及隧道，強化基礎設施，包括后里圳旁步道建構、休憩平台設置、環境空間綠美化、隧道照明及體驗，並將遊憩範圍向鄰近空間延伸，既有閒置建物整理再利用，營造為休憩停靠點。

楊瓊瓔表示，后里圳磚橋及舊山線鐵道8號隧道一直被民眾視為鐵道秘境，彷彿走入電影場景中；交通部及台鐵公司在苗栗縣政府及台中市政府積極爭取下，也同意支持「舊山線基礎設施改善計畫」9億多元經費，為推動舊山線鐵道觀光旅遊，並結合地方創生，帶動地方發展，拓展觀光亮點觀光政策方向，台中市政府辦理舊山線鐵道觀光環線旅遊網計畫，包括計畫範圍內所含括之后里圳。

但因農水署台中管理處考量該圳路老舊危險沒有安全護欄，在入口以鐵門圍起來。地方民眾反應這裡有發展成為文化觀光景點的潛力，希望能適度開發，包含圳路整修、設置安全欄杆、環圳步道等設施，兼顧農民灌溉需求、民眾安全、文資保存、觀光遊憩等多元目標。

農水署長蔡昇甫表示，1908年台中苗栗路段舊山線鐵道完工，次年台中后里台地為了灌溉需求，由大安溪取水開圳，1913年后里圳竣工；為了平順的通過后里台地，鐵道或圳道都是遇山鑿洞、遇水修橋，兩項超過百年歷史的重大工程建設在此交會。

他說后里圳除了灌溉約5千公頃的農田外，有很深厚的歷史文化底蘊，豐富的觀光資源，及綿密的在地情感，是非常重要的農田水利活古蹟，值得大家一起來關心，共同維護；農水署同意在不影響農民灌溉權益及確保民眾安全前提下，配合台中市政府觀光旅遊局辦理之舊山線鐵道觀光環線旅遊網計畫，委託或補助3500萬元給中市府觀旅局辦理后里圳周邊改善工程。

市議員陳本添及邱愛珊表示，地方的發展大家有目共睹，這幾年來和楊瓊瓔委員持續向中央及地方爭取破億元經費一直在改善泰安鐵道文化園區周邊基礎設施，共同努力帶給鄉親更好的休憩環境，讓更多人看見后里的美。

后里區泰安里里長謝學和及社區發展協會理事長劉雪美表示，舊山線8號隧道與圳磚橋祕境是泰安非常重要的景點，但因安全考量，長期以來管理單位設置鐵門管制無法進入，今天透過楊瓊瓔立委的協調及爭取改善工程經費，希望未來工程完工後能夠讓更多民眾前來探究鐵道及圳磚橋秘境。