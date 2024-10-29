政府將徵碳費衝擊企業 彰化縣府聯合學界成立輔導團助減碳

政府為達到2050淨零排放目標，也將對企業徵收碳費，將對許多企業造成衝擊，彰化縣政府聯合財團法人金屬工業研究發展中心及中部9 所大學今天簽署成立產業淨零減碳輔導團，彰化縣長王惠美說，彰化縣為中小企業原鄉，工廠數量超過1.1萬間，將邀請專家學者協助企業進行碳盤查、申請減碳資源並提供減碳建議，讓企業逐步達到減碳轉型目標。

環境部已於今年公告「碳費收費辦法」、 「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費相關三項子法，首波將針對年排放量超過2.5萬噸企業開徵碳費，預計將逐步下調起徵排放量，會對更多企業造成衝擊。

彰化縣成立產業淨零減碳輔導團，由縣長王惠美擔任召集人，王惠美說，縣府率先進行縣府辦公大樓碳盤查，將交由第三方認證，縣府帶頭做起，也期望透過大家的努力，讓企業界能夠達到節能減碳目標，一起愛護這片土地。

王惠美說，彰化縣是中小企業原鄉，多數企業都是外銷導向，因應2050淨零排放目標，面臨的挑戰也會更大，因此縣府提早因應，成立減碳輔導團，要讓企業知道，淨零碳排勢在必行，越早行動，減碳效果就越好，行動太慢就會被市場淘汰；許多企業經過專家學者指導後，勞動力使用降低，也減少碳排，也能達到雙重效益。

彰化縣商業會副理事長楊曜聰說，彰化中小企業佔多數，包括機械五金、CNC加工、塑膠等，縣府團隊能結合中部地區教學單位成立輔導團，為商業會所有會員做碳盤查輔導、淨零碳排轉型，這也是下一階段從事商業、製造業的重要轉機。

彰化師範大學工學院長賴永齡表示，輔導團攜手彰化縣政府加速彰化縣產業淨零排放的碳盤點，找出熱點，協助彰化縣的產業，讓淨零排放再往前邁進。這次9所大學合作，包括勤益科技大學、中興大學、台中教育大學、彰化師範大學、大葉大學、建國科技大學、東海大學、雲林科技大學、虎尾科技大學等。