政府將徵碳費衝擊企業 彰化縣府聯合學界成立輔導團助減碳
政府為達到2050淨零排放目標，也將對企業徵收碳費，將對許多企業造成衝擊，彰化縣政府聯合財團法人金屬工業研究發展中心及中部9 所大學今天簽署成立產業淨零減碳輔導團，彰化縣長王惠美說，彰化縣為中小企業原鄉，工廠數量超過1.1萬間，將邀請專家學者協助企業進行碳盤查、申請減碳資源並提供減碳建議，讓企業逐步達到減碳轉型目標。
環境部已於今年公告「碳費收費辦法」、 「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費相關三項子法，首波將針對年排放量超過2.5萬噸企業開徵碳費，預計將逐步下調起徵排放量，會對更多企業造成衝擊。
彰化縣成立產業淨零減碳輔導團，由縣長王惠美擔任召集人，王惠美說，縣府率先進行縣府辦公大樓碳盤查，將交由第三方認證，縣府帶頭做起，也期望透過大家的努力，讓企業界能夠達到節能減碳目標，一起愛護這片土地。
王惠美說，彰化縣是中小企業原鄉，多數企業都是外銷導向，因應2050淨零排放目標，面臨的挑戰也會更大，因此縣府提早因應，成立減碳輔導團，要讓企業知道，淨零碳排勢在必行，越早行動，減碳效果就越好，行動太慢就會被市場淘汰；許多企業經過專家學者指導後，勞動力使用降低，也減少碳排，也能達到雙重效益。
彰化縣商業會副理事長楊曜聰說，彰化中小企業佔多數，包括機械五金、CNC加工、塑膠等，縣府團隊能結合中部地區教學單位成立輔導團，為商業會所有會員做碳盤查輔導、淨零碳排轉型，這也是下一階段從事商業、製造業的重要轉機。
彰化師範大學工學院長賴永齡表示，輔導團攜手彰化縣政府加速彰化縣產業淨零排放的碳盤點，找出熱點，協助彰化縣的產業，讓淨零排放再往前邁進。這次9所大學合作，包括勤益科技大學、中興大學、台中教育大學、彰化師範大學、大葉大學、建國科技大學、東海大學、雲林科技大學、虎尾科技大學等。
縣府經濟暨綠能發展處表示，全球平均氣溫屢創新高，已連續十三個月刷新紀錄，減碳已經是企業生存必要條件，也需面對政府減碳要求，企業開始減碳的第一步是先進行溫室氣體盤查，了解公司碳排放量有多少、碳排熱點在哪裡，才能對症下藥，減碳效果才會好，因此彰化縣政府已啟動溫室氣體盤查作業，希望起到帶頭作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言