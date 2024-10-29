民代爭取1200多萬改善台中大甲農水路 提升通行安全

台中市大甲區西岐里、德化里、江南里內部分農水路年久失修，龜裂嚴重，影響居民出入安全，台中市議員李文傑爭取改善工程，將於今年底動工，總經費超過1200萬元，工程完工後將有效提升該地區農水路品質。

李文傑表示，大甲區西岐里、德化里、江南里內農水路道路品質不佳，容易淹水、凹凸不平，也有許多裂縫，他努力爭取改善，由中央及地方聯手挹注1200多萬元經費，改善工程將於今年底展開，西岐里長羅永宗、德化里長李柄杉、江南里長李文登及在地人士，也對此項建設表示關心與支持，並感謝議員的爭取。

改善工程包括多個路段，針對各路段使用需求及地形特點設計；西岐里的工程將涵蓋順帆九街（如意路至如意一街）及六股排路（如意路至如意二街）；江南里的工程範圍包括東西八路（南北二路至南北三路）及南北二路（東西五路至東西八路）；德化里的工程將改善南北五路（東西六路至東西七路）。