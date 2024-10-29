日月潭紅茶工藝將屆百年 茶師評今年甘醇飽滿濃稠度佳
日月潭紅茶的歷史將屆百年，年產值更上看8億，魚池鄉公所指出，今年度紅茶評鑑順利完成後，日月潭紅茶文化季本周末在日月潭向山遊客中心與水社碼頭盛大舉行，特別的是為今年的各組的得獎者頒獎，此外更邀請優秀青農分別以「品味魚池，風土漫遊」及「從產地到餐桌」為主題，分享在地永續農業的經驗。
魚池鄉公所表示，鄉內海拔約800公尺的多變地形，擁有豐富的地理環境，加上適宜的年均溫及穩定的濕度，讓魚池鄉成為紅茶生產紮根的溫床，造就出獨特的氣味，素有「台灣紅茶的故鄉」美譽，特別的是明年就是紅茶試種100年的重要日子，紅茶經過百年來不斷進行品種選育，最終造就出名聞遐邇的魚池紅茶，因位處日月潭茶區的風土差異，決定了「日月潭紅茶」的獨特氣韻，不同於是其他地區的紅茶產區。
鄉長劉啟帆指出，魚池鄉是台灣第一個成功推廣種植大葉種紅茶樹的地方，魚池鄉不僅累積了精湛製茶的百年工藝，更形塑出獨特的茶文化生活，今年日月潭紅茶文化季不只傳承百年茶香，11月2日至3日在日月潭向山遊客中心與水社碼頭，遊客可以參與「樂農學堂」，親手體驗茶染或客家花布包袱巾美學；在「手擁茶香」專區，跟著茶師傅學習揉茶技藝，親身感受製茶的細膩工序。
特級評茶師黃正宗指出，今年台茶18號組茶葉水色亮麗豔紅，具薄荷香，滋味甘醇飽滿濃稠度佳，香氣與滋味平衡，富喉韻；台茶21號組水色明亮豔紅，帶柚花香，滋味甘醇濃稠飽滿，甘韻佳，富喉韻；此外，大葉種組、山茶種組茶葉也有不錯的表現，滋味甘甜飽滿細緻。
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