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綠營隔空砲轟盧秀燕雙標擋預算 市府：不影響計劃執行

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨批市長盧秀燕對擋預算「雙標」，市府主計處回應「不影響明年執行預算」。記者陳秋雲／攝影
民進黨批市長盧秀燕對擋預算「雙標」，市府主計處回應「不影響明年執行預算」。記者陳秋雲／攝影

114年度中央政府總預算案遭行政院六次退回，民進黨發言人吳崢與台中市議員開記者會，批國民黨立委收割中央補助的政績，卻擋總預算，市長盧秀燕聯手阻擋。市府指出，延續性或新增計畫須由中央認定，目前尚無影響預算執行。

民進黨發言人吳崢、台中市議員黃守達及陳俞融共同召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算—台中篇」記者會，指國民黨立委江啟臣、楊瓊櫻、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人，操作雙面手法，大玩「包牌式」手法。

議員陳俞融、黃守達、蔡耀頡指出，市長盧秀燕去年選前批評民進黨地方立委在睡覺，選後卻說這些卡關預算的國民黨立委是「福星」，顯見「雙標」。

另，指盧秀燕10月4日在議會備詢時時，面對民進黨團強力要求公布新增預算，至今盧秀燕市府面對抗議仍不給具體回應。

盧秀燕在議會曾表示，明年度總預算可依今年度總預算支用，明年就按今年的預算規模施政。新增部分能否動支，涉及問題很複雜，有些明年新法定，例如發生爭議的禁伐條例，對原住民的補償，中央沒有編列，現在沒辦法算出來。

盧秀燕認為，中央確定編列比例後，地方政府才會知道分配多少，現在沒辦法算出新增部分的影響。

盧秀燕指出，台中市議事11月中旬才開始進行分組預算審查，到時候根據中央的比例調整，講影響言之過早。

台中市 民進黨 盧秀燕

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