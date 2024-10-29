彰化偏鄉最小村村民白天常被索討冥紙 今抗議公所再建第二納骨塔

彰化縣大城鄉頂庄村人口是全鄉最少，鄉公所規畫在村內的第六公墓興建第二座納骨塔，將容納兩萬個骨灰罈，村民組成自救會今到鄉公所抗議；鄉公所表示，第六公墓是最合適地點，若鄉代會刪除預算就無法做。

頂庄村人口流失，村內頂庄國小兩年前被廢校，鄉公所統計目前頂庄村設籍人口500多人，實際居住300多人。扣除村內老弱婦孺，加上旅外頂庄人搭乘一輛遊覽車返鄉「贊聲」，今100多人聚集鄉公所大門前抗議霸凌小村，全鄉兩座納骨塔有一座在頂庄村，又規劃一座新建，等於全鄉3座納骨塔有兩座在頂庄村。

頂庄村反二塔自救會長許國成說，今年6月自救會遞交陳情書給鄉公所， 未獲正面回應，鄉公所還是要做，只好今到鄉公所表達心聲，抗議鄉公所把未來全鄉往生鄉民的骨灰都送到頂庄，大城鄉人口才1萬4千多人，新納骨塔可容納兩萬個骨灰罈，令人合理懷疑要收外鄉鎮往生者骨灰到頂庄村。

許國成又說，村內第一納骨塔容納1萬4千多個骨灰罈，是現有村民人數45倍，曾有幾名村民在田間務農時莫名被「陌生人」索取銀紙（冥紙），這些村民不可能隨身帶銀紙，當下回答「嘸」，回家後身體不適，趕快燒給「陌生人、好兄弟」才化解，若再建新納骨塔，村民很擔心怪力亂神。

許國成還說，第二納骨塔高規畫15公尺，建成後將是頂庄村最高建物，距離民居最近不到200公尺，氣勢壓倒三合院和老舊兩層樓，給村民精神上很大壓迫感，村民為了生活品質，拒絕接受村內新建納骨塔。

大城鄉代會召開定期會，今排定行程下鄉考察，鄉長陳玉照跟著外出，由秘書洪慶祿接下自救會陳情書並保證鄉公所會詳細研議自救會的訴求。