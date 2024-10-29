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從種子到森林！南投林業分署曝幕後推手 大讚身懷絕技

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
苗圃監工須清楚熟悉不同樹種的生理特性，對於需要適度遮陰的樹種，依照其需光情形照料。圖／林業署南投分署提供
苗圃監工須清楚熟悉不同樹種的生理特性，對於需要適度遮陰的樹種，依照其需光情形照料。圖／林業署南投分署提供

林業保育署南投分署每年於植樹月發放原生種苗木，很受民眾喜愛，總被索取一空。而這些苗木從母樹採集、播種至培育，其實是由一群身懷絕技的苗圃監工一手包辦，他們默默耕耘協助推廣環境綠美化，也為森林永續生態系經營目標努力。

該分署指出，為推廣原生樹種，造林以固碳效益極佳及利用價值高的紅檜、台灣杉、巒大杉、櫸木及相思樹等為主要樹種；但造林不限山區，每年植樹月也發放月橘、山黃梔、桃金孃、金毛杜鵑等綠美化環境，很受民眾喜愛，總被索取一空。

而每年供應數量龐大且樹種多樣的苗木，通通來自該分署轄管的人倫、霧社、魚池、日月潭、東光及田中等苗圃，並由一群身懷絕技的苗圃監工默默耕耘，從母樹採集、播種至培育等均一手包辦，他們甚至一眼就能認出上百種樹種苗及特性。

「苗圃工作看似容易，其實不輕鬆」。監工陳英世提到，不同樹種生理特性各異，有些偏愛酸性土壤、有些不耐全日照、有些僅適應中高海拔環境等，須即時掌握喜好特性，降低因天候、病蟲害等災損狀況，才能讓它們順利成為造林地生力軍。

苗圃監工吳進華也說，練就一眼就認出樹種苗木，靠的是長年穿梭於各母樹林採集，以及在苗圃跟隨老前輩學習，不斷自我要求持續摸索的實戰經驗，除了要認得出所有培育樹種幼苗，還要記得所在苗床位置，相當考驗辨識能力及記憶力。

林業署南投分署表示，苗圃監工從母樹調查與物候監測、種實（穗條）採集採後處理、苗木播種至扦插培養，幾乎無役不與，不僅培育主要造林樹種，近年也新培育霧社山櫻花、台灣山茶（眉原山品系）、水社柳等具在地特色或珍稀的樹種。

該分署長李政賢則說，相較過去傳統林業甚少或未曾培育過的樹種，近年各項造林計畫培育出樹種苗木更加多樣且性質優良，苗圃現場工作夥伴功不可沒，他們育苗造林，持續協助推廣環境綠美化，也為森林永續生態系經營目標努力。

林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華（左）指導仁愛高農森林科學生，如何取苗木以避免傷害根系。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華（左）指導仁愛高農森林科學生，如何取苗木以避免傷害根系。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華對林木開花結果期非常了解，常利用巡護機會協助部分採種業務。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華對林木開花結果期非常了解，常利用巡護機會協助部分採種業務。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華（中）手持巒大杉及紅檜，指導仁愛高農森林科學生如何觀察苗木品質。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華（中）手持巒大杉及紅檜，指導仁愛高農森林科學生如何觀察苗木品質。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華測量台灣赤楊苗床長度。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華測量台灣赤楊苗床長度。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華確認台灣杉頂芽生長情形，避免影響苗木品質。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署霧社苗圃監工吳進華確認台灣杉頂芽生長情形，避免影響苗木品質。圖／林業署南投分署提供
苗圃監工須能正確辨認樹種的幼苗，像九芎的幼苗與紫薇非常相似，須藉由葉柄有無。圖／林業署南投分署提供
苗圃監工須能正確辨認樹種的幼苗，像九芎的幼苗與紫薇非常相似，須藉由葉柄有無。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署田中苗圃監工陳英世（右）技術士調查苗木根系生長情形。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署田中苗圃監工陳英世（右）技術士調查苗木根系生長情形。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署田中苗圃監工陳英世紀錄厚葉石斑木苗木生長情形。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署田中苗圃監工陳英世紀錄厚葉石斑木苗木生長情形。圖／林業署南投分署提供

南投 林業署 永續 綠美化

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