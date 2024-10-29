從種子到森林！南投林業分署曝幕後推手 大讚身懷絕技

林業保育署南投分署每年於植樹月發放原生種苗木，很受民眾喜愛，總被索取一空。而這些苗木從母樹採集、播種至培育，其實是由一群身懷絕技的苗圃監工一手包辦，他們默默耕耘協助推廣環境綠美化，也為森林永續生態系經營目標努力。

該分署指出，為推廣原生樹種，造林以固碳效益極佳及利用價值高的紅檜、台灣杉、巒大杉、櫸木及相思樹等為主要樹種；但造林不限山區，每年植樹月也發放月橘、山黃梔、桃金孃、金毛杜鵑等綠美化環境，很受民眾喜愛，總被索取一空。

而每年供應數量龐大且樹種多樣的苗木，通通來自該分署轄管的人倫、霧社、魚池、日月潭、東光及田中等苗圃，並由一群身懷絕技的苗圃監工默默耕耘，從母樹採集、播種至培育等均一手包辦，他們甚至一眼就能認出上百種樹種苗及特性。

「苗圃工作看似容易，其實不輕鬆」。監工陳英世提到，不同樹種生理特性各異，有些偏愛酸性土壤、有些不耐全日照、有些僅適應中高海拔環境等，須即時掌握喜好特性，降低因天候、病蟲害等災損狀況，才能讓它們順利成為造林地生力軍。

苗圃監工吳進華也說，練就一眼就認出樹種苗木，靠的是長年穿梭於各母樹林採集，以及在苗圃跟隨老前輩學習，不斷自我要求持續摸索的實戰經驗，除了要認得出所有培育樹種幼苗，還要記得所在苗床位置，相當考驗辨識能力及記憶力。

林業署南投分署表示，苗圃監工從母樹調查與物候監測、種實（穗條）採集採後處理、苗木播種至扦插培養，幾乎無役不與，不僅培育主要造林樹種，近年也新培育霧社山櫻花、台灣山茶（眉原山品系）、水社柳等具在地特色或珍稀的樹種。