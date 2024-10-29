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綠喊話盧秀燕 籲藍委速審總預算勿擋台中地方發展

中央社／ 台北29日電

中央政府總預算案卡關，民進黨今天說，明年度中央補助台中的總額達史上新高，資金將挹注交通、教育等多方面建設，藍白聯手杯葛預算，已造成台中市政嚴重癱瘓，呼籲台中市長盧秀燕與台中藍委支持總預算盡速審查，勿擋地方發展。

民進黨發言人吳崢、台中市議員黃守達及陳俞融今天召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算—台中篇」記者會。

民進黨說，明年度中央總預算規模達新台幣3兆元，其中逾400億元將用於補助台中市的交通、育兒、空污等新興計畫與新增預算，這些經費能否順利推動，攸關台中的民生發展。

吳崢說，民進黨執政後不分黨派推動建設，對台中的補助逐年增加。2015年馬英九政府給台中的補助為新台幣530億元（含統籌分配款、一般性補助款、各部會計畫型補助款），而2025年總補助額將達830億元，8年來增幅超過330億元。

吳崢表示，民進黨政府持續以民生建設為優先，中央對台中的支持從未因政黨不同而減少。然而，預算審議卻因政黨惡鬥停滯不前，令人遺憾。

吳崢說，國民黨立委羅廷瑋在立法院程序委員會中未配合黨團杯葛，改投棄權票，顯示連部分國民黨立委也認為總預算應儘速通過。國民黨內少數傾聽民意的立委最終仍遭黨內打壓，呼籲國民黨台中立委傾聽選民聲音，不再阻擋預算審議，讓地方建設順利推進。

另外，黃守達表示，明年度中央補助台中的總額達史上新高，這些資金將挹注交通、教育等多方面建設。然而，藍白聯手杯葛預算，已造成台中市政嚴重癱瘓。

陳俞融說，盧秀燕市府至今持續以中央預算會協商、後續中央補助恐有變動等說法，拖延議員索取相關預算資料，將中央補助預算對於台中市明年總預算影響評估完全蓋牌，不讓市民以及議會知曉，逃避議會監督，根本就是「中央藍白擋總預算，中市府還擺爛蓋牌」。

民進黨 藍白

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