中市棒球場聞垃圾「飄香」…協調環保局處理 議員：就環保局放的

台中市議員周永鴻今在議會質詢指出，神岡棒球場周邊雜草叢生長得跟人一樣高，旁邊有環保局暫置的小垃圾山，球友打球時「陣陣飄香」，運動局表示將與環保局協調，周永鴻認為環保局製造的垃圾堆，這樣要循環多久？要求趕快派工除草，同時提出處理垃圾替代方案。

周永鴻說，神岡棒球場原本是垃圾掩埋場，改建後常舉辦三級棒球比賽，假日也常有球友比賽交流。但他秀出照片，指環保局仍在棒球場旁堆置廢棄物，打球環境大打折扣。運動局代理局長游志祥表示會協調環保局清理。

周永鴻質疑，環保局暫放的垃圾，再協調環保局收走，如同請人放磚頭，又請人搬走一樣荒謬，這樣的循環要維持多久？周永鴻要求副市長鄭照新跨局處協調，副市長鄭照新回應，會勘改善球場進出動線及垃圾堆積問題。