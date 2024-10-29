聽新聞
0:00 / 0:00
中市棒球場聞垃圾「飄香」…協調環保局處理 議員：就環保局放的
台中市議員周永鴻今在議會質詢指出，神岡棒球場周邊雜草叢生長得跟人一樣高，旁邊有環保局暫置的小垃圾山，球友打球時「陣陣飄香」，運動局表示將與環保局協調，周永鴻認為環保局製造的垃圾堆，這樣要循環多久？要求趕快派工除草，同時提出處理垃圾替代方案。
周永鴻說，神岡棒球場原本是垃圾掩埋場，改建後常舉辦三級棒球比賽，假日也常有球友比賽交流。但他秀出照片，指環保局仍在棒球場旁堆置廢棄物，打球環境大打折扣。運動局代理局長游志祥表示會協調環保局清理。
周永鴻質疑，環保局暫放的垃圾，再協調環保局收走，如同請人放磚頭，又請人搬走一樣荒謬，這樣的循環要維持多久？周永鴻要求副市長鄭照新跨局處協調，副市長鄭照新回應，會勘改善球場進出動線及垃圾堆積問題。
周永鴻說，神岡棒球場過去在他協調下，由運動局委託神岡體育會棒球委員會代管。他問運動局如何協助神岡棒委會維護管理環境？運動局代局長游志祥說，場地若需要除草或維修設備，由運動局派工處理，其餘場地維護支出由棒球委員會向運動局請款。周永鴻要求游志祥，趕快派工協助清除棒球場周邊雜草，讓民眾好好安心打球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言