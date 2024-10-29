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中市棒球場聞垃圾「飄香」…協調環保局處理 議員：就環保局放的

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員周永鴻指出，神岡棒球場旁堆置垃圾，打球者還陣陣飄惡臭，要求市府趕快清理垃圾與雜草，維護運動環境。記者陳秋雲／攝影
台中市議員周永鴻指出，神岡棒球場旁堆置垃圾，打球者還陣陣飄惡臭，要求市府趕快清理垃圾與雜草，維護運動環境。記者陳秋雲／攝影

台中市議員周永鴻今在議會質詢指出，神岡棒球場周邊雜草叢生長得跟人一樣高，旁邊有環保局暫置的小垃圾山，球友打球時「陣陣飄香」，運動局表示將與環保局協調，周永鴻認為環保局製造的垃圾堆，這樣要循環多久？要求趕快派工除草，同時提出處理垃圾替代方案。

周永鴻說，神岡棒球場原本是垃圾掩埋場，改建後常舉辦三級棒球比賽，假日也常有球友比賽交流。但他秀出照片，指環保局仍在棒球場旁堆置廢棄物，打球環境大打折扣。運動局代理局長游志祥表示會協調環保局清理。

周永鴻質疑，環保局暫放的垃圾，再協調環保局收走，如同請人放磚頭，又請人搬走一樣荒謬，這樣的循環要維持多久？周永鴻要求副市長鄭照新跨局處協調，副市長鄭照新回應，會勘改善球場進出動線及垃圾堆積問題。

周永鴻說，神岡棒球場過去在他協調下，由運動局委託神岡體育會棒球委員會代管。他問運動局如何協助神岡棒委會維護管理環境？運動局代局長游志祥說，場地若需要除草或維修設備，由運動局派工處理，其餘場地維護支出由棒球委員會向運動局請款。周永鴻要求游志祥，趕快派工協助清除棒球場周邊雜草，讓民眾好好安心打球。

台中市議員周永鴻指出，神岡棒球場旁堆置垃圾，打球者還陣陣飄惡臭，要求市府趕快清理垃圾與雜草，維護運動環境。記者陳秋雲／攝影
台中市議員周永鴻指出，神岡棒球場旁堆置垃圾，打球者還陣陣飄惡臭，要求市府趕快清理垃圾與雜草，維護運動環境。記者陳秋雲／攝影

周永鴻 垃圾山 廢棄物 環保局 運動

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