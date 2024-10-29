彰濱園區暗夜飄惡臭 環保局夜間突襲逮禍首…羽毛飼料製造工廠
彰化縣環保局接獲民眾反映彰濱產業園區內夜間瀰漫腐臭味，環保局最近啟動夜間突襲稽查，查獲彰濱園區內某羽毛飼料製造工廠的廢氣未有效處理即排放，而堆置的物料也未依規定覆蓋帆布造成惡臭溢散，環保局依法最高可裁處2千萬元以下罰鍰，已並要求業者立即改善。
彰化縣環保局表示，被查獲的飼料製造工廠是收雞鴨禽類屠宰後的廢棄羽毛，經加熱蒸煮破碎製成動物飼料，因廢棄羽毛夾帶血水，堆置存放發酵及蒸煮過程會產生腐敗惡臭，屢遭民眾檢舉。
由於飼料廠平日營運時間很不穩定，會配合屠宰業者運送廢棄羽毛時間才會操作，造成環保局稽查數次撲空，經比對民眾陳情時段多在夜間，即鎖定追蹤。
環保局23日即啟動夜鷹專案執行深夜巡邏，果然此飼料廠周圍飄出惡臭，稽查人員即進廠突擊稽查，廠內味道讓人作嘔，地面羽毛四處散落、任意堆置且未依規定以帆布覆蓋，並當場查獲其空氣污染防制設備洗滌塔無洗滌液，製程廢氣未處理即排放，依違反空氣污染防制法規定告發，並要求業者立即改善。
環保局長江培根表示，空氣污染管制已邁入科技辦案時代，全縣已架設500架微型感測器，再搭配運用AI智能影像判煙系統及無人空拍機等科技監控工具可有效鎖定可疑污染工廠，呼籲業者應做好空氣污染防制工作，千萬不要存有僥倖心態以身試法。
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