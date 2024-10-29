彰濱園區暗夜飄惡臭 環保局夜間突襲逮禍首…羽毛飼料製造工廠

彰化縣環保局接獲民眾反映彰濱產業園區內夜間瀰漫腐臭味，環保局最近啟動夜間突襲稽查，查獲彰濱園區內某羽毛飼料製造工廠的廢氣未有效處理即排放，而堆置的物料也未依規定覆蓋帆布造成惡臭溢散，環保局依法最高可裁處2千萬元以下罰鍰，已並要求業者立即改善。

彰化縣環保局表示，被查獲的飼料製造工廠是收雞鴨禽類屠宰後的廢棄羽毛，經加熱蒸煮破碎製成動物飼料，因廢棄羽毛夾帶血水，堆置存放發酵及蒸煮過程會產生腐敗惡臭，屢遭民眾檢舉。

由於飼料廠平日營運時間很不穩定，會配合屠宰業者運送廢棄羽毛時間才會操作，造成環保局稽查數次撲空，經比對民眾陳情時段多在夜間，即鎖定追蹤。

環保局23日即啟動夜鷹專案執行深夜巡邏，果然此飼料廠周圍飄出惡臭，稽查人員即進廠突擊稽查，廠內味道讓人作嘔，地面羽毛四處散落、任意堆置且未依規定以帆布覆蓋，並當場查獲其空氣污染防制設備洗滌塔無洗滌液，製程廢氣未處理即排放，依違反空氣污染防制法規定告發，並要求業者立即改善。