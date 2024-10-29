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康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

颱風康芮逼近 台中市民野餐日活動視天氣調整

中央社／ 台中29日電

颱風康芮今天凌晨增強為中颱，台中市長盧秀燕在市政會議中表示，11月2日在圓滿劇場的爵士樂團表演及3日的台中市民野餐日是否如期舉辦，要看颱風情形再決定，可留意公告。

中央氣象署表示，颱風康芮已於凌晨2時增強為中颱，持續向西北西進行。氣象專家吳德榮指出，各國官方路徑預報亦顯示，康芮預計在10月31日於花東一帶登陸，嚴重威脅絕不可小覷。

盧秀燕上午在市政會議中表示，根據氣象署預報，颱風康芮有變快、變強趨勢，影響台中時間比預測還早，明天下午可能發布陸上颱風警報，後天中午台中會進入暴風圈，只剩下1天多的整備時間，呼籲市民要做好防颱準備，包括用水及簡單糧食等。

盧秀燕提醒，公司行號的懸掛物要繫緊或拆卸，市府機關要注意路樹修剪及疏濬水溝，主責機關如建設局、環保局、水利局也要保握最後時間再巡視一遍。由於11月颱風很少，從颱風路徑來看正對著台灣來，台中會籠罩在暴風圈裡面，一定要加強整備。

11月2日週六在圓滿劇場有一場「林肯中心爵士樂團與溫頓．馬沙利斯」演出，11月3日週日則將舉辦台中市民野餐日，盧秀燕說，這兩場活動可能會受颱風影響，如受影響，市府會公告，延後舉辦時間也會再行公布。

盧秀燕 颱風

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