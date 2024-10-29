彰濱工業區夜間腐臭味 羽毛飼料工廠違法排廢氣

有民眾反映彰濱工業區晚上會聞到腐臭味，彰化縣環保局人員根據檢舉資料，查出工業區內1間羽毛飼料製造工廠，未依規定排放廢氣，廠內堆置物料也未蓋帆布，依法開罰。

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，多次接獲民眾反映，彰濱工業區晚上常瀰漫濃濃腐臭味，環保局依檢舉資料及時間，鎖定園區內1間羽毛飼料製造工廠，日前啟動夜間突襲稽查，查獲工廠排放未處理的廢氣，廠內堆置的惡臭物料也未覆蓋帆布。

環保局說明，工廠收受雞鴨禽類屠宰後的廢棄羽毛，經加熱蒸煮破碎製成動物飼料，不過因廢棄羽毛夾帶血水，堆置存放發酵及蒸煮過程都會產生腐敗惡臭，稽查人員進入廠區，發現地面羽毛四處散落、任意堆置且未依規定用帆布覆蓋，工廠的空氣污染防制設備洗滌塔也沒有洗滌液，廢氣未經處理即排放。

環保局指出，稽查人員依違反空氣污染防制法規定告發，最高可裁處新台幣2000萬元以下罰鍰，並要求業者立即改善。