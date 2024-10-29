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無人機培訓班助原住民拿到「金飯碗」2年多資歷月收入5至8萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
原住民族無人機證照培訓專班學員練習操作。圖／弘光科技大學提供
原住民族無人機證照培訓專班學員練習操作。圖／弘光科技大學提供

無人機在各行業使用逐漸普及，台中市政府原住民族事務委員會委託弘光科技大學，10月辦理「113年度台中市原住民族無人機基本級專業操作證照培訓專班」結訓；弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑說，飛手月收入5至8萬不是問題，學員若能通過無人機考照，可成為擁有「金飯碗」的職業飛手。

台中市議員古秀英與市政顧問江世大特地到場參加結訓，古秀英表示，原鄉地區很需要無人機的應用，除了娛樂、新聞報導、緊急救災、環境治理、農藥噴灑等傳統用途，現在更經常應用於重要基礎設備的維護管理，慢慢可能取代具有一定安全風險的人工巡檢。

台中市原民會組長陳德福在觀看學員術科模擬考試後，也期勉14名學員接下來能通過無人機考照，並將無人機飛行技術運用於各式職業領域，發揮各領域中的最大效益，增加族人專業能力，也能協助學員求職更加順利。

培訓班10月5日開始受訓，在每周六、日上課，課程總數48小時，針對民航局遙控無人機人員操作證的考試科目，提供「基本級專業操作證」的術科飛行操控、學科包含法規、緊急處理程序、飛行原理與航空氣象，術科有專業基本級操控練習，培訓學員取得「基本級專業操作證」，也加入空拍攝影介紹與運鏡練習，讓學員熟練一些常用航拍手法的飛行操作。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑指出，依國際無人載具系統協會(AUVSI)統計，全球無人機市場規模將會在10年內達到1400億美元，無人機市場商機潛力無限，無人機相關工作，包含智慧農業、智慧物流、安防監控、醫療救援、建築與工廠瑕疵檢測、觀光旅遊、賽事活動等等，均需由經過訓練與考照通過後的飛手執行，擁有2到3年資歷的飛手月收入5至8萬，成為新興「金飯碗」行業。

弘光科大推廣營運處推廣教育中心主任曹皓雯表示，結訓後將鼓勵學員參加考照，增加學員自我競爭力，考前更將安排學員回校練習，提升考照通過率；後續將針對尚未通過考照的結訓學員，加強追蹤輔導，提供考照資訊輔導學員通過考照。

「113年度台中市原住民族無人機基本級專業操作證照培訓專班」結訓。圖／弘光科技大學提供
「113年度台中市原住民族無人機基本級專業操作證照培訓專班」結訓。圖／弘光科技大學提供
原住民族無人機證照培訓專班學員練習操作。圖／弘光科技大學提供
原住民族無人機證照培訓專班學員練習操作。圖／弘光科技大學提供

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