南投MEGA級生質氣化電廠 全天發電

曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，台電已掛表供電2周，昨發表，允諾將優先去化縣內農業剩餘物；新竹縣環保局興建的廚餘回收廠因機具損壞「停擺」2年多，經修復優化，預計下月可啟動，每天能去化20噸廚餘。

生質氣化發電廠是將農業剩餘物氣化轉換發電，曜瑞能源昨辦發表會，執行長黃陳柏彰指出，其電廠有別其他生質能發電廠須停機休息，因加裝冷卻設備能全天運作，每小時可產1000至1200度電，為國內首座MEGA級生質氣化發電廠。

南投縣長許淑華出席發表會了解生質氣化發電技術，她說，南投是農業大縣，茭白筍殼、菇包等農業剩餘物量，占全國約3成，除少量再生利用，多數只能當垃圾，盼未來能透過該技術去化發電；黃陳柏彰也當場允諾，將協助南投優先處理。

曜瑞能源表示，該發電廠已由台電掛表供電2周，運作良好，預計明年底前於全國擴增至5座，建構10MW生質氣化發電廠，將發電量增至每小時1.2萬度電，助國內電力供給，農業剩餘物處理量達每月1萬噸目標。

新竹縣廚餘回收廠先前因委外出問題，且機具損壞「停擺」2年多，環保局表示，機具設備已修復調整，並通過驗收，預計下月可啟動，每天可去化20噸廚餘，也將利用黑水虻處理廚餘製作堆肥，呼籲各鄉鎮市清潔隊盡可能送至廚餘場處理。