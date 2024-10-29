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台中服務業用電量減 逢甲夜市傳倒店潮

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中報導
台中服務業用電量減幅六都最高，議員批凸顯服務業現況苦哈哈，不是關店就是縮小規模。記者陳秋雲／攝影
台中服務業用電量減幅六都最高，議員批凸顯服務業現況苦哈哈，不是關店就是縮小規模。記者陳秋雲／攝影

台中約1.7萬家餐飲業，綠營議員指出，2016到2023年台中服務業用電量是六都減幅最大，反映不是關門就是縮小規模，但百貨與賣場用電量卻提高，議員批市府標榜慶典經濟，小店家與攤販卻苦哈哈。經發局表示，不少實體店面轉型為電商，省成本。

議員施志昌昨質詢說，服務業用電量可即時反映發展現況，單就台中服務業用電量來看，據經濟部能源局統計，從2016年到2023年，六都服務業用電量減幅，台中最多、有10.68%、台北9.20%、台南6.82%、高雄5.83%、新北5.62%、桃園0.89%，尤其2022年，台中服務業的用電量是59億度，到2023年降至57億度以下。

施志昌指出，百貨公司與賣場，用電量占比卻在上升，百貨與大賣場等用電大戶採取契約容量，從2016年的21.7%變成2023年的23.4%，疫情之後更年年攀升。他認為，市府標榜「慶典經濟」只是有利於大商場、連鎖集團，但小店家與攤販卻苦哈哈。

議員林祈烽說，曾創年收百億觀光財的「逢甲夜市」，近日卻傳倒店潮，原本的庶民小吃，不敵年年調漲的高額租金，逐漸不再是年輕人創業的首選，許多店面攤位租不出去，林祈烽憂心說，市府若還消極不作為，逢甲夜市恐淪為下一個台北圓環。

議員黃守達指出，近年攤販數量大減1萬500攤，減幅達25.29%，且愈來愈少新攤商加入。施志昌補充， 2023年台中市攤販全年營業收入620.51億元，比2018年758.08億減137.58億元，減幅達18.15%，攤販市場萎縮，生存空間愈來愈小。

經發局說明，台中市2023年度服務業部門用電量約57億度，較前年度59.1億度略減，因各行各業配合政府節能減碳，自主節電，台中市總用電量也因此降低。

此外，商圈店家因智慧型手機及網路普及化，各式電子商務蓬勃發展，加上經濟部公布今年4月1日起調漲電價，實體店面不僅租金上漲，又面臨缺工困境，導致實體零售商已陸續拓展電商通路，推升網路銷售額占比，造成服務業用電量減少。

議員

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