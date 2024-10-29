彰化3歲以下童 每年萬元補助

彰化縣人口跌破123萬，縣議員劉珊伶昨天要求縣府提供持續性育兒補助，提升生育率，民政處代理處長曾金來表示， 縣府明年度已編2.54億元預算，針對設籍滿1年3歲以下兒童，試辦發給1萬元的「童萌卡」，可到特約店家買相關嬰兒商品。

育有兩個幼兒的劉珊伶，昨天縣政質詢時，關心彰化縣生育率情況，縣府社會處長王蘭心答覆，彰化縣0到6歲的兒童共有51000多人，雖然今年是龍年，生育率仍未見成長。

劉珊伶說，彰化縣政府為改善生育率偏低問題，近些年祭出每胎3萬元生育補助，雖然提高新生兒出生率，但很多父母領了補助款，戶口就遷出彰化，仍無法刺激人口成長。她建議縣府應該給予嬰幼兒持續性的補助，像購買奶粉、尿布等用品，才能留得住父母與幼兒。

民政處代理處長曾金來答覆表示，縣府明年度編列2.54億元預算，針對2022年1月1日起出生的幼兒，幼兒的父親或母親或幼兒目前設籍彰化縣，並連續設籍彰化縣滿1年以上，且中途未遷出者，試辦發給1萬元的「童萌卡」，到特約店家購置相關嬰兒商品，如果成效良好，且獲縣議會支持，將持續每年發放。

曾金來表示，「童萌卡」預估發放人數2萬5400人，每人1萬元，合計2億5400萬元。民眾在取得「童萌卡」起6個月內，向彰化縣「童萌卡」特約商家消費購買嬰幼兒所需用品，逾期「童萌卡」點數自動歸零，但相關細節正在研議中。