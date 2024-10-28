投身公益！僑泰高中學生與不老棒球隊跨世代交流
台中僑泰高中推廣志工服務，投入公益活動，今由董事長蔡玉堂、校長温順德帶領棒球隊，參與弘道老人福利基金會與台灣人壽舉辦的不老棒球跨世代交流賽，透過球賽喚起長輩熱情，共享運動的樂趣。
這場不老棒球交流賽在彰化大肚溪棒球場登場，由弘道不老棒球隊、僑泰高中、中信金融學院與仁美國小等棒球隊參與，逾百名球員年齡從6歲到79歲。
活動由弘道基金會董事長王乃弘、台灣人壽副總孫紀蘭主持，台中市運動局代理局長游志祥，中信學院總教練曾智偵等人到場參與青銀棒球交流盛事，場面熱鬧且溫馨。
王乃弘說，弘道投入「不老」系列活動多年，從不老騎士到不老棒球，都獲極大回響。此次跨世代棒球賽，讓長者有機會站上球場一圓棒球夢，並推廣高齡者運動健康促進及預防照顧理念。
孫紀蘭說，台壽關注國民健康，投入不老棒球公益活動已三年，期盼各界能以球會友、促進世代共好。
游志祥指出，棒球是最能凝聚全民共識的跨年齡運動，市內有5支不老棒球隊，此次更有僑泰高中、仁美國小隊伍參賽，期盼透過棒球這項全民運動，讓大家都能「動得開心，動得快樂」。
僑泰高中棒球隊隊長葉建陞說，這是他首次參加青銀棒球交流賽，現場長輩活力十足，也很親切，不管對手年齡如何，踏入球場就全力以赴，會把最好的一面表現出來，展現對長輩們的尊敬。
僑泰高中温順德校長表示，僑泰以全人教育為理念，重視志工服務學習，希望學生能知福惜福且行善助人，尤其在高齡化的社會，如何拉近青銀之間的距離，促進世代間的理解，更是教育的重要課題。他感謝弘道基金會與台灣人壽的熱情邀約，讓棒球隊同學能以「球」敬老，透過在球場上與長輩們的互動，學習寶貴的人生經驗，並培養關懷社會的胸襟。
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