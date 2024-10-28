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投身公益！僑泰高中學生與不老棒球隊跨世代交流

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中僑泰高中今由董事長蔡玉堂、校長温順德帶領棒球隊參加跨世代交流賽。圖／僑泰高中提供
台中僑泰高中今由董事長蔡玉堂、校長温順德帶領棒球隊參加跨世代交流賽。圖／僑泰高中提供

台中僑泰高中推廣志工服務，投入公益活動，今由董事長蔡玉堂、校長温順德帶領棒球隊，參與弘道老人福利基金會與台灣人壽舉辦的不老棒球跨世代交流賽，透過球賽喚起長輩熱情，共享運動的樂趣。

這場不老棒球交流賽在彰化大肚溪棒球場登場，由弘道不老棒球隊、僑泰高中、中信金融學院與仁美國小等棒球隊參與，逾百名球員年齡從6歲到79歲。

活動由弘道基金會董事長王乃弘、台灣人壽副總孫紀蘭主持，台中市運動局代理局長游志祥，中信學院總教練曾智偵等人到場參與青銀棒球交流盛事，場面熱鬧且溫馨。

王乃弘說，弘道投入「不老」系列活動多年，從不老騎士到不老棒球，都獲極大回響。此次跨世代棒球賽，讓長者有機會站上球場一圓棒球夢，並推廣高齡者運動健康促進及預防照顧理念。

孫紀蘭說，台壽關注國民健康，投入不老棒球公益活動已三年，期盼各界能以球會友、促進世代共好。

游志祥指出，棒球是最能凝聚全民共識的跨年齡運動，市內有5支不老棒球隊，此次更有僑泰高中、仁美國小隊伍參賽，期盼透過棒球這項全民運動，讓大家都能「動得開心，動得快樂」。

僑泰高中棒球隊隊長葉建陞說，這是他首次參加青銀棒球交流賽，現場長輩活力十足，也很親切，不管對手年齡如何，踏入球場就全力以赴，會把最好的一面表現出來，展現對長輩們的尊敬。

僑泰高中温順德校長表示，僑泰以全人教育為理念，重視志工服務學習，希望學生能知福惜福且行善助人，尤其在高齡化的社會，如何拉近青銀之間的距離，促進世代間的理解，更是教育的重要課題。他感謝弘道基金會與台灣人壽的熱情邀約，讓棒球隊同學能以「球」敬老，透過在球場上與長輩們的互動，學習寶貴的人生經驗，並培養關懷社會的胸襟。

道基金會董事長王乃弘（左）頒贈感謝狀給僑泰高中董事長蔡玉堂（右）。圖／僑泰高中提供
道基金會董事長王乃弘（左）頒贈感謝狀給僑泰高中董事長蔡玉堂（右）。圖／僑泰高中提供
由弘道老人福利基金會與台灣人壽舉辦的不老棒球跨世代交流賽今熱鬧開打。圖／僑泰高中提供
由弘道老人福利基金會與台灣人壽舉辦的不老棒球跨世代交流賽今熱鬧開打。圖／僑泰高中提供
台中僑泰高中今由董事長蔡玉堂、校長温順德帶領棒球隊參加跨世代交流賽。圖／僑泰高中提供
台中僑泰高中今由董事長蔡玉堂、校長温順德帶領棒球隊參加跨世代交流賽。圖／僑泰高中提供
由弘道老人福利基金會與台灣人壽舉辦的不老棒球跨世代交流賽今熱鬧開打。圖／僑泰高中提供
由弘道老人福利基金會與台灣人壽舉辦的不老棒球跨世代交流賽今熱鬧開打。圖／僑泰高中提供

公益活動 運動 長輩

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