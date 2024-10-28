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店面租不出去、慘遭算命店取代？台中逢甲夜市驚傳倒店潮 經發局長說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供

台中市議員林祈烽今天關心全國知名的逢甲夜市驚傳倒店潮，景氣不好，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代，建議舉辦購物節異國快閃活動刺激買氣；台中市經發局長張峯源說，逢甲夜市名列全國旅遊人次第9名，假日人潮滿滿滿，他會採納意見，研議舉辦。

林祈烽今天在市議會質詢，他半年前、二個月前特別到逢甲夜市逛一圈約一小時，發現原本的庶民小吃，因為不敵年年調漲的高額租金，取而代之的是租不出去的店面攤位、四面佛、算命占卜或娃娃機店。

張峯源說，觀光署日前公布，去年全國前十大人潮遊憩據點，台中市成長20%，其中逢甲夜市728.9萬人次，居全國第九名，他就住附近，假日人潮滿滿滿。

林祈烽說明，疫情前，逢甲夜市是周邊停車位一位難求，現在假日人多，但都集中在特定的攤位，但多數攤位因景氣差，大家都想算命，裡面就剩算命、占卜等攤位，還有網友說，以前去逢甲吃小吃很便宜，現在吃飽要二、三百，不如去餐廳吃。

林祈烽認為，市府若還是消極不作為，只會依循往年的商圈經營模式，恐怕也會淪為下一個台北圓環。台中購物節舉辦第六屆，對夜市攤商卻始終十分無感，他特別囑託副市長黃國榮，應優先責成經發局主動邀集各大商圈座談提出具體的有感的政策，滿足基層攤商的需求。

林祈烽憂心，一旦消費者的休閒模式重心轉移，逢甲夜市恐怕只會成為傳說。建議市府邀代言購物節活動的比利時、日本、新加坡等國大使，辦理新加坡、日本及比利時等異國美食快閃活動，相信一定可以吸引更多外縣市或外國朋友來台中消費達成三贏。

台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。記者趙容萱／攝影
台中市議員林祈烽今天關心，逢甲夜市驚傳倒店潮，有的攤位租不出去，也有的被算命店取代。記者趙容萱／攝影

台中市 林祈烽 算命 逢甲夜市

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