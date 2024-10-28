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全台首座！南投MEGA級生質氣化發電廠 24小時發電不中斷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，每小時最高可產生1200度電，並能全天運作，今發表。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，每小時最高可產生1200度電，並能全天運作，今發表。記者賴香珊／攝影

元富能科旗下曜瑞能源將農業剩餘資材氣化轉換發電，在南投打造為全國首座MEGA級生質氣化發電廠，每小時最高可產生1200度電，全天運作，台電已掛表供電2周，今發表，預計明年前擴增至5座廠，將優先去化縣內農業剩餘物。

該企業執行長黃陳柏彰指出，該發電廠是將農業剩餘物以氣化轉換發電，每小時發1000至1200度電，更有別現有的生質能發電廠須停機休息，該廠設計改良加裝冷卻設備，因此能24小時全天運作，成全國首座MEGA級生質氣化發電廠。

而生質氣化發電使用稻桿、蔗渣、筍殼或雜木等農業剩餘物，以750至900度燃燒氣化發電，並將焦油、PM2.5等過濾掉，殘餘碳灰只剩0.5%到1%，將汙染降至最低，目前1公斤農業剩餘物約產生0.8度電，該廠預估每月可去化1000噸。

縣長許淑華今出席發表會並了解生質氣化發電技術，她說，南投是農業大縣，茭白筍殼、菇包等農業剩餘物量，占全國約3成，除少量再生利用，多數只能當垃圾，盼未來能透過該技術去化發電；黃陳柏彰也當場允諾，將協助南投優先處理。

曜瑞能源則表示，該發電廠目前已由台電掛表供電2周，運作良好，預計明年底前於全國擴增至5座廠，建構10MW生質氣化發電廠，將發電量提升至每小時1萬2000度電，助益國內電力供給，農業剩餘物量處理量達到每月1萬噸目標。

曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（右1）帶縣長許淑華（右2）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（右1）帶縣長許淑華（右2）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，每小時最高可產生1200度電，並能全天運作，今發表。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，每小時最高可產生1200度電，並能全天運作，今發表。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（左2）帶縣長許淑華（左3）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（左2）帶縣長許淑華（左3）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（左2）帶縣長許淑華（左1）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（左2）帶縣長許淑華（左1）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（左1）帶縣長許淑華（左2）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，其執行長黃陳柏彰（左1）帶縣長許淑華（左2）了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，每小時最高可產生1200度電，並能全天運作，今發表。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，每小時最高可產生1200度電，並能全天運作，今發表。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，今發表，南投縣長許淑華（左1）出席了解該發電技術。記者賴香珊／攝影
曜瑞能源在南投打造全國首座MEGA級生質氣化發電廠，今發表，南投縣長許淑華（左1）出席了解該發電技術。記者賴香珊／攝影

南投 台電 許淑華

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