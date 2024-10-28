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彰化偏鄉市地重劃區「被傾倒廢土方」 環局鎖定行為人釐清罰責

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉眉州自辦市地重劃區被倒廢棄土，昨被挖走部分，地主和當地居民陳情，今有環保局、鄉公所建設課派員會勘。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉眉州自辦市地重劃區被倒廢棄土，昨被挖走部分，地主和當地居民陳情，今有環保局、鄉公所建設課派員會勘。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪洲鄉眉州自辦市地重劃18年，因部分地主有異議，迄今未完成分配土地，鄉公所代管的一塊重劃地被傾倒廢土方，環保局受理居民陳情到場會勘，已掌握特定對象，正釐清相關責任。

眉州自辦市地重劃面積約2.1公頃，被傾倒廢土方的重劃地位在農家路邊，面積約一分地。溪州鄉民代表詹進順說，10天前重劃地光天化日之下被倒廢土填地，眾人摸不著頭緒，後來傳出未經參與重劃的會員同意就傾倒，他和多名會員向縣議員李俊諭陳情，希望環保局等有關單位處理。

鄉公所代管這塊重劃地，今派員和環保局人員會勘，認定廢土方不屬於廢棄物，傾倒目的是填土。環保局人員表示，昨先到場勘查，發現可疑人車後已留下資料，將比對路口監視錄影等證據，釐清真正行為人與相關責任。

重劃會吳姓會員表示，眉洲自辦市地重劃2006年辦理，重劃後，部分會員對自家土地變道路或遠離現址提出異議，致使到現在尚未完成分配土地，等於地權不明，不能由少數會員決定哪塊土地供人傾倒廢土填平，他希望主管機關出面主持公道。

縣議員李俊諭說，他受理陳情後安排今會勘，昨就有挖土機、砂石車來挖起載走一些廢棄土方，若傾倒填土合法，為何要載走？他和重劃會員、環保局、鄉公所查看廢棄土方混雜塑膠管等廢棄物，非乾淨泥土，政府有關單位應查辦亂倒的責任。

彰化縣環保局、溪州鄉公所的人員和重劃會員共同會勘土地被倒廢棄土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局、溪州鄉公所的人員和重劃會員共同會勘土地被倒廢棄土。記者簡慧珍／攝影

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