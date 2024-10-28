中市砍行道樹樹頭驅鳥...結果換地方繼續叫 農業局：改用雷射

台中大里地區傳出鳥群製造噪音，讓附近社區居民吃不消，於是市府政砍行道樹樹頭，防止鳥群聚集。市議員李天生說，結果鳥群飛往其他地區繼續叫，根本是「以鄰為壑」。農業局表示，利用雷射方式驅趕鳥群相當有效，已逐步推廣。

市議員李天生、曾朝榮指出，大里十九甲地區夜鷹、八哥、麻雀等鳥類不僅白天吵，晚間也叫不停，同時四處製造糞便，成為居民頭痛問題。

沒想到，市府採取措施，將這一帶行道樹砍頭，制止鳥類棲息，鳥群卻飛到隔鄰地區，群聚在電線上繼續吱喳，居民又大表不滿，認為是以鄰為壑的現代版。

李天生質疑，這種砍樹的方法是否符合規定，同時鳥群只是由A區移B區，樹木枝葉還會繼續生長，砍除樹頭並不會達到驅逐鳥群的作用，要求農業局提出具體有效的防治措施。

農業局長張敬昌說，砍除樹頭應該無法驅逐鳥群，利用雷射方式驅趕鳥群相當有效，今年6月已實驗成功，將逐步推廣到全市。

另，市府和彰師大共同研發滅疣胸琉璃蟻餌劑，李天生質問是否有效？他強調，疣胸琉璃蟻並非「農業害蟲」，無法列入農業天然災害救助，推動防治工作困難，但已影響農作物收成及住家安寧，4年來災情不但沒減輕，反而有擴大趨勢。

農業局長張敬昌強調，目前和大學成功研發餌劑，免費提供農友使用，同時向各產銷班宣導推廣，並教農友針對蚜虫及介殼虫進行防治，並清除朽木等有利疣胸琉璃蟻築巢的環境，希望有效清除蟻害。