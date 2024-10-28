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台中購物節邀駐台代表代言…議員質疑「和台中有何淵源？」 副市長回應

中央社／ 台中28日電
台中購物節今年找來新加坡、比利時、日本3名駐台代表擔任代言人，民進黨台中市議員施志昌（圖）28日質詢指出，找有知名度的人代言活動，是行銷基本原則，質疑台灣有多少人認識這3名代表，他們和台中有何淵源。圖／施志昌提供（中央社）
台中購物節今年找來新加坡、比利時、日本3名駐台代表擔任代言人，民進黨台中市議員施志昌（圖）28日質詢指出，找有知名度的人代言活動，是行銷基本原則，質疑台灣有多少人認識這3名代表，他們和台中有何淵源。圖／施志昌提供（中央社）

台中購物節邁入第6屆，今年找來新加坡、比利時、日本等駐台代表擔任代言人，但議員認為，此舉只是行銷市長盧秀燕。副市長黃國榮表示，3名駐台代表代言增加國際化。

台中市購物節邁入第6屆，每年找來不同代言人推銷，曾找來藝人謝金燕、林美秀、柔道男神楊勇緯等人助陣，盧秀燕也曾親自代言活動；今年找來了新加坡、比利時、日本3名駐台代表擔任代言人，分別為新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、比利時台北辦事處處長馬徹、日本台灣交流協會台北事處所代表片山和之。

台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍議員施志昌質詢指出，找有知名度的人代言活動，是行銷的基本原則，但台灣有多少人認識這3名駐台代表，他們和台中有何淵源，難道把國外代表放上海報，就是購物節國際化嗎。

副市長黃國榮則表示，3人代言不僅是為了國際化，還有其他效益存在。駐台代表處多在台北市，駐外代表除非有自己國家的公司、工廠才會到南下其他地方，透過參加購物節活動可讓駐台代表更了解台中的城市發展。

黃國榮提到，因為這些國家、駐台代表都認同台中購物節的活動免費協助拍攝廣告，即使國人不熟悉他們，駐外代表參加活動，他們分享在網路上時是另一個宣傳效果，加上新加坡也有購物節，日本在台的觀光客很多，都有發揮宣傳效益。

經發局長張峯源也表示，邀請3名駐台代表擔任台中購物節代言人，有詢問過市長盧秀燕，也親自拜訪各個代表，過程相當嚴謹。

台中市 新加坡 日本台灣交流協會 盧秀燕 議員

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