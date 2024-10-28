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好消息！彰化縣3歲以下幼兒 明年起發給每年1萬元補助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員劉珊伶今天抱著寶寶到縣議會質詢，獲知縣府從明年起，針對3歲以下幼童，每年發給1萬元的「童萌卡」，到特約店家購置相關嬰兒商品，表示十分開心。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員劉珊伶今天抱著寶寶到縣議會質詢，獲知縣府從明年起，針對3歲以下幼童，每年發給1萬元的「童萌卡」，到特約店家購置相關嬰兒商品，表示十分開心。記者劉明岩／攝影

彰化縣長者有長青幸福卡福利，但幼兒卻沒有持續性補助，縣府民政處代理處長曾金來今天答覆縣議員劉珊伶的質詢時表示， 縣府明年度已編列2.54億元預算，針對設籍滿1年3歲以下兒童，每年發給1萬元的「童萌卡」，可到特約店家購置相關嬰兒商品。

育有兩個幼兒的縣議員劉珊伶，特別關切嬰幼兒補助，今天質詢時，要求縣府答覆彰化縣0到6歲的人數，以及是否有成長問題。社會處長王蘭心答覆，彰化縣0到6歲的兒童共有51000多人，雖然今年是龍年，生育率也未見成長。

劉珊伶說，縣府每月都發給每名長者1千元額度的長青幸福卡，對於嬰幼兒補助方面，雖然彰化縣政府為改善生育率偏低問題，近些年祭出「每胎補助3萬元」補助，雖然提高新生兒出生率，但很多父母領了補助款，戶口就遷出彰化，仍無法刺激人口成長。她建議縣府也應該給予嬰幼兒持續性的補助，像購買奶粉、尿布等用品，提高生育率。

縣府民政處代理處長曾金來答覆表示， 縣府明年度已編列2.54億元預算，針對2022年1月1日起出生的幼兒，幼兒的父親或母親或幼兒目前設籍彰化縣，並連續設籍彰化縣滿1年以上，且中途未遷出者，發給每年1萬元的「童萌卡」，到特約店家購置相關嬰兒商品。

曾金來表示，「童萌卡」預估發放人數2萬5400人，每人1萬點（1點1元），合計2億5400萬元。民眾在取得「童萌卡」起6個月內，向彰化縣「童萌卡」特約商家消費購買嬰幼兒所需用品，逾期「童萌卡」點數自動歸零，但相關細節正在研議中。

生育 議員

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