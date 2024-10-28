快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

議會調查小組違憲？中市議員：多為監督行政不足

中央社／ 台中28日電

立法院職權行使法「設調查專案小組」相關條文違憲，而直轄市議會是否適用此釋憲，中市議員認為，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，多是對行政不足之處提出建議。

憲法法庭25日裁定立法院日前通過立法院職權行使法中「設調查專案小組」相關條文違憲，釋憲是否適用直轄市議會。台中市議會過去經常成立專案小組，例如校園性別平等調查小組、中捷事故調查小組等。

對於市議會是否組專案小組，國民黨市議員李中認為，行政與立法權力分立是民主政治基本觀念，立法機關本於監督職責，有權組成調查小組，就行政機關在行政程序、行政執行妥適性等面向進行相關了解，期間調閱必要資料，也是其他民主國家常態。

李中表示，議員在組成調查小組時，權力並非無限上綱，第一次會議時會界定調查範圍、時間、對象，也會請主管機關在提供某些資料時，依照個資法等相關法規，進行去識別化措施；立法機關調查結果，多半是對行政不足之處提出修法或行政懲處等建議，與司法系統職權互不干預，他認同立法機關應續維持此制度。

民進黨市議員張家銨指出，當時成立校園性別平等調查小組，是針對教育局在校園性別案件處理中的作為進行監督，調查完全集中在教育局的行政程序，有無遵守程序、是否有人員洩密等，沒有針對案件當事人作出任何處分。

張家銨也說，此次釋憲雖讓地方議會調查權引發討論，但仍會依中央解釋做調整，並持續透過議會職能保障市民權益。

台中市議會表示，台中市議會過去成立專案小組是依照議事規則33條及台中市議會專案小組設置及處理辦法來設置，有其依據；至於是否違憲，則以中央解釋為主。

台中市 立法院職權行使法 議員

延伸閱讀

台智光小組邀郝龍斌未果 怕尷尬不會邀陳重文說明

批國民黨違憲還想告洋狀 綠黨團酸：守憲還能自助餐？

影／聽證調查權被判決違憲 國民黨團批憲政體制崩毀

國會改革幾乎全違憲 周萬來 : 立法權被擴大限縮

相關新聞

好消息！彰化縣3歲以下幼兒 明年起發給每年1萬元補助

彰化縣長者有長青幸福卡福利，但幼兒卻沒有持續性補助，縣府民政處代理處長曾金來今天答覆縣議員劉珊伶的質詢時表示， 縣府明年...

10月再漲電費 中市府初估產業年增100億、每家多50萬

10月電價拍板，台中市國民黨議員今聯合質詢，產業電價調漲近15%，重創中小企業，「不是每家都是台積電」，議員手拿苦瓜，諷...

中市砍行道樹樹頭驅鳥...結果換地方繼續叫 農業局：改用雷射

台中大里地區傳出鳥群製造噪音，讓附近社區居民吃不消，於是市府政砍行道樹樹頭，防止鳥群聚集。市議員李天生說，結果鳥群飛往其...

1億打造彰濱慶安水道景觀橋 連接台61線與塭仔漁港

繼彰化芳苑王功漁港「王者之弓」跨港景觀橋後，縣長王惠美宣布縣府將動用1億元，打造長達165公尺的 彰濱線西工業區慶...

「寧要監獄，不要地獄」二林串連芳苑 擴大反對興建彰化火葬場

彰化縣火葬場反對聲浪延燒，二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮居民發出緊急召集令，昨（27）日晚在天瑤宮集會，表明「寧要監獄，不...

中秋過了換西施柚登場 彰化花壇11月2日開「西施趴踢秀」

中秋吃文旦，過了中秋就是西施柚登場了！彰化縣花壇鄉西施柚遠近馳名，為了行銷甜又多汁的西施柚，花壇鄉公所結合鄉農會訂下月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。