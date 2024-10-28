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1億打造彰濱慶安水道景觀橋 連接台61線與塭仔漁港

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府將動用1億元，打造長達165公尺的彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，提供自行車及行人使用，預定2026年完工。示意圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府將動用1億元，打造長達165公尺的彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，提供自行車及行人使用，預定2026年完工。示意圖／彰化縣政府提供

繼彰化芳苑王功漁港「王者之弓」跨港景觀橋後，縣長王惠美宣布縣府將動用1億元，打造長達165公尺的 彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，提供自行車及行人使用，預定2026年完工，可串連塭仔港及周邊特色景點。

位於伸港與線西鄉間彰濱工區慶安水道，已成為彰化縣發展西北角遊憩與觀光的重要資源，縣府除了開慶安水道開闢為「彰濱水樂園」，供民眾暑期體驗SUP、獨木舟、水上自行車等項目，沿岸又有「白色海豚屋」美名的彰化自然生態教育中心，加上已啟用的「嬉濱海豚公園」，近年來已成為熱門的旅遊景點。吸引大量親子前往遊憩。

為了呈現慶安水道夜晚的新風貌，縣府還辦理「白色海豚屋」，以及慶安水道周邊整體光環境改善計畫。縣長王惠美昨晚主持啟用儀式時表示，讓「白色海豚屋」以春夏秋冬四個季節，做不同顏色的變換，搭配煙火也有很好的效果，未來縣府也會持續規劃活動，讓大家感受海洋的熱情，也希望營造遊憩區夜間美景，帶動更多觀光人潮及經濟效益。

王惠美還當場宣布，為串連慶安水道遊憩自行車道與線西鄉塭仔港遊憩市集，縣府將動用1億元，在彰濱線西工業區慶安水道打造一座長達165公尺的景觀橋，連結台61線與塭仔漁港，提供自行車及行人使用，期待未來完工後，將串連塭仔港及周邊特色景點，帶動濱海地區的觀光發展。

縣府城市暨觀光發展處表示，目前從慶安水道遊憩自行車道到線西鄉塭仔港遊憩市集，既有線工路車流量大，且皆為大型車輛，通行路徑對自行車較不友善，所以才計畫自慶安水道遊憩自行車道的端點建置景觀跨橋

連接至線西鄉塭仔港，景觀橋設有信憩廣場、釣魚石台及賞景平台等，望藉由景觀橋建置，完善濱海遊憩需求及發展，如果工程順利，預計2026年完工。

彰化縣政府將動用1億元，打造長達165公尺的彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，提供自行車及行人使用，預定2026年完工。示意圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府將動用1億元，打造長達165公尺的彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，提供自行車及行人使用，預定2026年完工。示意圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府將動用1億元，打造長達165公尺的彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，提供自行車及行人使用，預定2026年完工。示意圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府將動用1億元，打造長達165公尺的彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，提供自行車及行人使用，預定2026年完工。示意圖／彰化縣政府提供

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