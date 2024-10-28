聽新聞
0:00 / 0:00
「寧要監獄，不要地獄」二林串連芳苑 擴大反對興建彰化火葬場
彰化縣火葬場反對聲浪延燒，二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮居民發出緊急召集令，昨（27）日晚在天瑤宮集會，表明「寧要監獄，不要地獄。」並將向監察院狀告縣政府涉官商勾結，要求縣政府撤案。
反對興建火葬場的多名芳苑居民表示，在自家門口懸掛抗議白布條，被狂打50多通恐嚇電話，他們為了後代子孫不要天天看靈車、聽白琴孝女陣頭、吸著汙染空氣、吃著火葬場飄出煙塵汙染的蔬果稻米、魚蝦牡蠣和雞蛋，若是這樣，「我們要監獄，不要地獄。」
「拒絕二溪路變成黃泉路。」林姓居民說，火葬場址不到150公尺就是芳苑鄉草湖村崙腳寮，700公尺外是趙甲里，距離頂厝里，王功寮與二林頂厝里不到300公尺，縣府沒事先溝通也沒考量居民的健康、民生問題，「如果送葬車隊天天經過你家，還要不要給人活，這是官逼民反。」
反火葬場自救行動的人員表示，從二林鎮到芳苑鄉的地方政治人物，除了民進黨議員主動出來表示反對，其他只是作秀，也沒地方父母官願意帶頭去縣政府抗議，因此才有罷免行動。
自救行動人員指出，去年10月彰化縣葬儀商業同業公會曾到彰化縣政府拉布條，希望建立彰化縣火葬場，沒想到事隔不到一年，縣政府就選定火葬場址，位在彰化監獄斜對面。自救行動民眾嚴重懷疑縣府官員涉入弊案、收了誰的好處，已考慮到監察院狀告彰化縣政府，縣府應盡快出面澄清事實，撤銷彰化生命園區開發案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言