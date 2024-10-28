「寧要監獄，不要地獄」二林串連芳苑 擴大反對興建彰化火葬場

彰化縣火葬場反對聲浪延燒，二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮居民發出緊急召集令，昨（27）日晚在天瑤宮集會，表明「寧要監獄，不要地獄。」並將向監察院狀告縣政府涉官商勾結，要求縣政府撤案。

反對興建火葬場的多名芳苑居民表示，在自家門口懸掛抗議白布條，被狂打50多通恐嚇電話，他們為了後代子孫不要天天看靈車、聽白琴孝女陣頭、吸著汙染空氣、吃著火葬場飄出煙塵汙染的蔬果稻米、魚蝦牡蠣和雞蛋，若是這樣，「我們要監獄，不要地獄。」

「拒絕二溪路變成黃泉路。」林姓居民說，火葬場址不到150公尺就是芳苑鄉草湖村崙腳寮，700公尺外是趙甲里，距離頂厝里，王功寮與二林頂厝里不到300公尺，縣府沒事先溝通也沒考量居民的健康、民生問題，「如果送葬車隊天天經過你家，還要不要給人活，這是官逼民反。」

反火葬場自救行動的人員表示，從二林鎮到芳苑鄉的地方政治人物，除了民進黨議員主動出來表示反對，其他只是作秀，也沒地方父母官願意帶頭去縣政府抗議，因此才有罷免行動。