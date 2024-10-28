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10月再漲電費 中市府初估產業年增100億、每家多50萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起黃佳恬、楊大鋐與林昊佑聯合質詢，手持苦瓜，指出產業電費大漲，連動民生。中央政策無能，卻拿全民開刀。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起黃佳恬、楊大鋐與林昊佑聯合質詢，手持苦瓜，指出產業電費大漲，連動民生。中央政策無能，卻拿全民開刀。記者陳秋雲／攝影

10月電價拍板，台中市國民黨議員今聯合質詢，產業電價調漲近15%，重創中小企業，「不是每家都是台積電」，議員手拿苦瓜，諷中央政府無能，卻拿人民開刀，讓生活更苦。經發局長張峯源說，初估這波漲電價，台中企業一年約增加100億，平均每家多50萬元。

國民黨議員林昊佑、黃佳恬與楊大鋐今天聯合質詢，林昊佑說，經濟部召開今年第2次電價費率審議會，決議10月16日起漲產業電價，但產業與民生聯動，開一場會議就讓全民埋單？經發局有何協助措施或為產界發聲。

經發局指出，以2023年台中市工業總用電量為209.35億度估算，如屬用電成長漲14%及用電衰退逾5%或產值衰退逾15%調漲7%，工業平均電價由每度3.81元提高至每度4.29元，每年預估台電在台中增加工業電費約100.5億元之收入，每家平均多出50萬元電費。

林昊佑說，經濟部還說台灣的電價日韓還便宜很多，我們的生產成本、人民所得跟日韓有得比嗎？經濟部只會一再唬攏，政策沒半步，只會漲電價。台積電上周開法說會，也提到台灣廠區是全世界電費最貴的，這幾年上漲兩倍，但不是每家企業都是台積電，可忍受漲幅，中央政府不是劫貧濟富，根本是劫貧濟國，拿人民開刀。

黃佳恬說，經濟部長說不是電價不是越便宜越好，漲產業電費，倒楣的還是人民，過得像苦瓜一樣，中央有苦民所苦嗎？她呼籲賴神聽到人民的聲音。

楊大鋐、林昊佑說，預估明年碳費總額22億，三位議員支持市長盧秀燕要求回饋地方，此法用意良善，但會不會變成汙染大戶合法的「保護費」？而且中央根本不甩地方心聲，市府有何作為？

副市長黃國榮說，市長盧秀燕上周特地參加行政院會，當面向環境部長彭啟明爭取，但彭有不同說法，但盧市長一會再力爭，鍥而不捨。

議員 電價

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