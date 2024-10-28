中秋過了換西施柚登場 彰化花壇11月2日開「西施趴踢秀」

中秋吃文旦，過了中秋就是西施柚登場了！彰化縣花壇鄉西施柚遠近馳名，為了行銷甜又多汁的西施柚，花壇鄉公所結合鄉農會訂下月2日在茉莉花壇夢想館舉辦「西施趴踢秀」，有DIY、闖關、摸彩、農特產品展售等活動，還可以大啖美食。

西施柚雖以西施為名，其實賣相不好看，卻很有「內在美」，產期約在中秋節過後1個月上市，花壇鄉種植面積超過20多公頃，主要是花壇鄉的土壤、氣候適合，加上水質好、日照充足，出產的西施柚果形大、肉質清甜。

彰化縣長王惠美今天上午到花壇鄉農會為「西施趴踢活動」宣傳時表示，有人說「白露吃文旦，霜降品西施」，大家知道中秋要吃文旦，接著霜降季節，就是品嘗西施柚的好時節，花壇西施柚尤其特別好吃，口感豐富，果肉Q彈、酸中帶甜、後韻回甘，極具風味，口感十分美味。

王惠美說， 下月2日的「西施趴踢秀」，除了有許多好吃又好玩的項目，最重要的是，可以買到花壇當地出產、便宜又優質的西施柚，希望鄉親好好把握時機。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇西施柚雖然有受到颱風災害的影響，但依舊是大豐收，因此將在11月2號於夢想館舉辦西施柚節推廣活動，希望大家前來共襄盛舉，享用農民們辛苦種植的好產品。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，「吃在地，享當季。」秋天吃西施柚，真的是最好的時候，歡迎大家來品嘗花壇的西施柚。