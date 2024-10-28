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中興大學移動白盒子計畫 貨櫃展原民畫作體現文化

中央社／ 台中28日電

中興大學結合校內多個單位籌辦「移動白盒子」

計畫，透過貨櫃改裝的白盒子活動展示設施，在人文大樓前戶外廣場展出，22件原住民典藏畫作，有肖像畫、台灣地景風貌轉變等。

中興大學與順益台灣原住民博物館、順益台灣美術館合作，即日起至11月3日，結合校內多個單位共同籌辦「移動白盒子」計畫，以〈汩汩之島─原鄉．異景．流變〉為題，進駐興大人文大樓前戶外廣場。

中興大學告訴媒體指出，十九世紀以來，「白盒子」（White Cube）一詞常被用來指涉現代主義式的美術館展覽場。順益台灣美術館透過海陸運貨櫃改裝設計的活動展示設施，將藝術展示場域移動到各城市中心。

原住民族在台灣活動約8000年之久，從原生土地的概念，台灣是原住民的原鄉，如今也是漢人移居後的原鄉；歷經數個世紀至今，來自各地的新移民，型塑出台灣多元種族融合的社會結構。

策展人將變遷透過藝術展現，將白盒貨櫃帶進中興大學校園，主動貼近藝文愛好者，展出22件典藏畫作，從原住民人物肖像畫開始，逐步跟著藝術家進入其筆下台灣地景風貌的轉變。

展覽以〈汩汩之島─原鄉．異景．流變〉為題，展出原鄉、異景、流變等三大主體，更與展人趙欣怡「非視覺藝術轉譯研究計畫」合作，將藝術家張炳南〈台中公園〉、賴高山〈吹笛者〉及伊誕．巴瓦瓦隆〈風中一家人〉三幅畫作進行觸覺紋理和口述影像轉譯，強調視覺之外的圖像理解，讓觀者運用多元感官，體驗人景、風景與心景。

中興大學 原住民 美術館

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