影／彰化白色海豚屋夜晚亮起來 添浪漫風情 超好拍

彰化縣政府進行白色海豚屋自然生態教育中心及慶安水道周邊整體光環境改善，10月已完工，今晚舉行啟用儀式，縣長王惠美說，光環境啟用，讓白色海豚屋以春夏秋冬四季做不同顏色變換，搭配煙火也有很好效果，民眾可白天遊嬉濱海豚公園、看海洋展，晚上再來感受海豚屋的浪漫燈光夜景。

白色海豚屋光環境及委託營運管理啟用儀式今晚由彰化縣長王惠美主持，縣議員賴清美、蕭文雄、伸港鄉長黃永欽、伸港鄉代會主席柯嘉換、線西鄉代會主席王水波等地方人士與會。

王惠美說，近年縣府團隊積極推廣彰化西北角觀光，今年初「嬉濱海豚公園」啟用後，假日吸引非常多親子人潮，為了提供鄉親夜間有更多休閒場所，縣府再挹注600萬元提升自然生態教育中心及慶安水道周邊整體光環境照明，以海豚屋及沿線1公里水岸步道和鄰近風機做整體規劃設計，形成獨特的光環境，讓大家無論遠觀、近看，都可以感受到白色海豚屋的魅力。

王惠美說，白色海豚屋也進駐海洋咖啡館，家長們帶著孩子白天在嬉濱海豚公園玩累了，可以到咖啡館休息，欣賞慶安水道景觀。現在館內還有海洋生態展，包括濕地生態、鳥類、中華白海豚、大翅鯨、抹香鯨、虎鯨等台灣海域珍稀海洋生物展示，透過海洋教育提醒保護海洋的重要。

夏天慶安水道上還有SUP、獨木舟等水上活動，王惠美說，嬉濱海豚公園不僅有大船造型溜滑梯、鯨魚造型攀爬遊具，還設置兒童自行車練習場、占地468坪的寵物公園，以及全彰化首座的越野單車PUMPTRACK 場地，歡迎大家來遊玩。

王惠美說，縣府也規劃從台61線連結到塭仔漁港，打造彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，總長度有165 公尺，提供自行車及行人使用，總經費約1億元，期待未來完工後將串連塭仔港及周邊特色景點，帶動濱海地區的觀光發展。